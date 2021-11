Loton 3,6 miljoonan euron voittokuponki pelattiin Pirkkalassa – samaan myyntipaikkaan osui toinenkin suuri voitto

Pirkkalan Suupantien R-kioskille osui runsaasti Lotto-onnea tämän lauantain arvonnassa, sillä päävoitto ja 6+1 -voitto pelattiin samassa myyntipaikassa.

Aamulehti

Lauantain Lotto-arvonnassa löytyi yksi ainoa täysosuma. Voittopotti oli 3,6 miljoonaa euroa.

Veikkaus kertoo, että voittokuponki oli pelattu Pirkkalassa Suupantien R-kioskilla. Veikkauksen mukaan voittaja oli käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hän saa voittonsa pankkitililleen tunnistautumisen jälkeen, kun kolmen viikon karenssiaika on kulunut.

Loton kierroksen 46 oikea rivi on 3, 7, 9, 17, 19, 27 ja 34. Lisänumero on 6. Plusnumero on 19.

Lotossa löytyi lauantaina neljä kappaletta 6+1 -oikein tuloksia. Myös yksi 6+1 -oikein tuloksista oli pelattu Pirkkalassa Suupantien R-kioskilla, eli samassa myyntipaikassa kuin päävoitto.

Voittosumma oli 43 802 euroa. Veikkauksen mukaan pelaaja ei käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia.

Ensi viikolla Loton potissa on 1,2 miljoonaa euroa.

Pirkanmaalaisilla onnea myös Jokerissa

Lauantai-Jokerin voittorivi on 8 1 4 0 6 6 2. Täysosumia ei löytynyt, mutta kuusi oikein -rivejä oli kuusi kappaletta.

Pirkanmaalaisilla onnea myös Lauantai-Jokerin arvonnassa. Tampereella Lielahden Prismassa rivinsä tehnyt asiakas ja nettipelaaja Virroilta olivat pelanneet Jokerinsa tuplattuna. Kun viimeinen numero osui kohdalleen, heidän voittonsa tuplaantuivat 40 000 euroon.

Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Madrid 51. Lomatonneja voitettiin 15 kappaletta.