Historiallinen esitys: eduskunnan kirjaston hallitus esittää itsensä lakkauttamista – puheenjohtaja Pauli Kiuru luopuu tuhansien eurojen palkkiosta

Byrokratian kukkanen kuopataan – eduskunnan kirjaston hallitus panee pillit pussiin.

Eduskunnan kirjaston hallitusta esitetään lakkautettavaksi. Hallituksen puheenjohtaja Pauli Kiuru (kok.) on ollut ensimmäinen asiaa koskevan lakiesityksen allekirjoittajista. Uudistus tietää sitä, että hän luopuu yli 5 500 euron palkkioista. Kiuru kuvattiin 11. marraskuuta 2019.

Aamulehti

On tunnettua, että valtionhallinnossa byrokratiaa riittää. Mutta kuinka moni tietää, että eduskunnan kirjastolla on hallitus, joka tekee vuosittain kertomuksen kirjaston toiminnasta eduskunnan täysistunnolle. Eikä käsittely jää tähän.

Tämän jälkeen kertomus lähetetään sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Valmis mietintö palaa myöhemmin eduskunnan salikäsittelyyn.

Kirjaston hallituksen puheenjohtajana on pirkanmaalainen kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.). Hän esitteli tällä viikolla lakialoitteen eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta.

”Eduskunnan hallinnon organisaatiota muutetaan puhemiesneuvoston ehdotuksesta. Kun ympäristö, vaatimukset ja viestintäkenttä muuttuvat, on myös organisaation muututtava. Yksi sivujuonne tässä on, että eduskunnan kirjaston hallitus lopetetaan. Hallinto oli liian raskassoutuista.”

Uudistuksella saadaan vähennettyä byrokratiaa ja virtaviivaistettua organisaatio.

Kiuru tähdentää, että kirjasto jatkaa normaalisti kaikkia kansalaisia palvellen.

”Se tekee tärkeää työtä, jota voivat hyödyntää niin me täällä eduskunnassa kuin muutkin kansalaiset.”

Kirjasto täyttää ensi vuonna 150 vuotta.

Palkkioista luovutaan

Erikoinen piirre uudistuksessa on se, että hallitus itse yksimielisesti halusi lakkauttaa elimen. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille on maksettu palkkio.

Eipä löydy mies- tai naismuistiin tilannetta, jossa poliitikot haluavat vapaaehtoisesti luopua rahasammosta, vaikka pienestäkin.

Kiuru on saanut puheenjohtajana palkkiota kuukaudessa reilut 460 euroa ja jäsenet noin 17 euroa. Vuositasolla puheenjohtajan palkkio on ollut reippaat 5 500 euroa. Palkkiot ovat veronalaista tuloa.

Voimaan ensi vuoden alussa

On myös poikkeuksellista, että opposition kansanedustajan lakialoite hyväksytään. Kiuru allekirjoitti ensimmäisenä yhteisen lakialoitteen.

Laki eduskunnan kirjastosta on vuodelta 2000. Kiurun mukaan nyt tehtävillä muutoksilla ei ole vaikutusta kirjaston henkilöstön määrään.

Hallituksessa on viisi kansanedustajaa. He jatkavat vuoden loppuun asti. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Sitä ennen ne käsitellään eduskunnan sivistys- ja perustuslakivaliokunnissa.