Kaleva: Uros oy:n alamäki jatkuu – nyt maksuun menevät yli 4 miljoonan velat korkoineen

Käräjäoikeus tuomitsi Uros oy:n maksamaan Oulun Osuuspankista ottamansa lainat takaisin.

Uros oy:n ottamia lainoja on viime viikkoina käsitelty käräjäoikeudessa. Maanantaina lankesi maksuun yli 4 miljoonan euron velka.

Aamulehti

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut teknologiayhtiö Uros oy:n maksamaan Oulun Osuuspankille takaisin yli 4,48 miljoonan euron velat korkoineen, kertoo sanomalehti Kaleva.

Kalevan mukaan oikeus antoi asiassa yksipuolisen tuomion, sillä Uros ei ollut vastannut Oulun Osuuspankin nostamaan kanteeseen määräajassa.

Lokakuun alussa vireille laitetun kanteen perusteena on useita velkakirjoja, joita Uros on saanut pankilta vuosina 2016–2020. Käräjäoikeuden tuomion mukaan velat on irtisanottu tänä syksynä.

Viime torstaina Helsingin käräjäoikeus antoi niinikään Urosta koskevan yksipuolisen tuomion. Tuolloin se velvoitti yhtiön maksamaan Nordea-pankille lähes seitsemän miljoonan euron velat korkoineen.

Myös Valtiokonttorilla saatavia

Uutistoimisto STT kertoi lokakuun alussa, että jättivoitoista kertoneelta Urokselta vaaditaan miljoonien eurojen saatavia Helsingin käräjäoikeudessa. Valtiokonttorin, Nordean ja Oulun Osuuspankin velkasaatavat yhtiöltä nousevat korkoineen ainakin yli 15 miljoonaan euroon.

Kanteiden perusteella suurinta velkaa Urokselta hakee Valtiokonttori. Kyse on lähes viiden miljoonan euron tuotekehityslainoista, jotka Uros lainasi vuosina 2011 ja 2012 silloiselta Tekesiltä eli nykyiseltä Business Finlandilta.

Aamulehti on kertonut aiemmin, että Oulun poliisi tutkii Uros oy:n toimintaa törkeänä avustuspetoksena. Tutkinta liittyy Business Finlandin antamiin tukiin.