Elinkeinoministeri Lintilä Aamulehdelle: Woltin kauppasumma linjassa odotuksiin nähden – ”Kiistatta alustatalouden kirkkaimpia kruununjalokiviä”

Uusia menestystarinoita voidaan nähdä kiertotalouden yrityksissä, elinkeinoministeri Mika Lintilä uskoo.

Aamulehti

Suomalaisen pääasiassa ruokakuljetuksia järjestävän Woltin siirtyminen amerikkalaisomistukseen löi ällikällä myös poliitikot.

Wolt myydään yhdysvaltalaiselle verkkokauppayhtiö Door Dashille. Kaupasta kerrottiin myöhään tiistai-iltana Door Dashin osavuosikatsauksen yhteydessä. Kauppahinta on huikeat seitsemän miljardia euroa.

Kauppa on arvoltaan suurempi kuin vaikkapa Nokian matkapuhelimien liiketoiminnan myynti Microsoftille. Yhdysvaltalainen ohjelmistojätti Microsoft osti verkkoyhtiö Nokian matkapuhelin- ja palveluliiketoiminnan 5,4 miljardilla eurolla vuonna 2013.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo kaupan todistavan, että Suomessakin voi menestyä ahkeralla työllä ja innovaatioilla. Lintilä kommentoi kauppaa Aamulehdelle keskiviikkona.

”Se todistaa, että startup-yrityksistä voi nousta maailmanluokan yritys. Kauppa antaa uskoa siitä, että suomessa yrityksiä kannattaa kehittää ja perustaa. Kaikkinensa tämä on hyvin myönteinen asia.”

Lintilä korostaa kaupan myötä tulevia verotuloja. Niiden arvioidaan nousevan satoihin miljooniin euroihin. Woltin mukaan Suomeen maksetaan veroja yli 600 miljoonaa euroa, kun vaihdetut osakkeet päätyvät verotettavaksi.

”Kyllä tuolla valtiovarainministeriön puolella ollaan varmasti myös tyytyväisiä”, Lintilä sanoo.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kommentoi kauppaa tuoreeltaan tiistai-iltana Twitterissä.

”Hienoa, että suomalaista osaamista arvostetaan maailmalla. Woltin pääkonttori pysyy Suomessa ja toimintaa kehitetään. Iso hyöty maallemme, myös verotuloina”, Saarikko kirjoitti.

Lue lisää: Woltin myynti kiilaa Suomen yrityskauppojen kirkkaimpaan kärkeen – Kokosimme yhteen suurimpia ja kiinnostavimpia yrityskauppoja

Hinta on linjassa

Wolt on tappiollinen yritys. Tätä faktaa vasten moni on ihmetellyt muhkeaa kauppa summaa. Lintilä on toista mieltä.

”Käsitykseni mukaan hinta on verrattain linjassa sen kanssa, mitä odotukset Woltia kohtaan ovat olleet. Esimerkiksi tämän vuoden tammikuun sijoitukset yhtiöön olivat 440 miljoonaa euroa.”

Ministerin mukaan tämä summa on enemmän kuin vuosina 2016 ja 2017 startup-yritysten saama rahoitus yhteensä.

”Tämäkin näyttää, että suomalaisiin startup-yhtiöihin luotetaan. Sijoitukset ovat nousseet selkeästi.”

Lintilä laskee, että vuosina 2018 ja 2019 sijoitukset olivat kaikkinensa 500 miljoonaa euroa. Viime vuonna summa lähes kaksinkertaistui ollen 950 miljoonaa euroa.

”Kyseessä on erittäin voimakas nousu. Nyt ilmoitettu kauppa lisää uskoa suomalaisyrityksiin entisestään.”

Lue lisää: Woltin miljardi­kauppoja onnitellaan talous­maailmassa: ”Iso hyöty maallemme, myös vero­tuloina”, sanoo valtio­varain­ministeri Saarikko

MIKÄ? Wolt Mikä: Suomalainen teknologiayhtiö, joka kuljettaa muun muassa ruokaa, ruokaostoksia, elektroniikkaa ja kosmetiikkaa. Perustettu: Helsingissä vuonna 2014. Toiminta: Yli 4 000 työntekijää. Toimii 23 eri maassa. Talous: Liikevaihto 280,7 miljoonaa ja tilikauden tulos 47,1 miljoonaa euroa miinuksella vuonna 2020. Muuta: Keräsi alkuvuonna 440 miljoonaa euroa uutta kasvurahoitusta kansainvälisiltä pääomasijoittajilta. Kyseessä on historian suurin yksittäisen kasvuyhtiön rahoituskierros Suomessa.

Brändäys onnistunutta

Kasvun taustalla on suomalaisten startup-yhtiöiden onnistunut brändäys. Esimerkkejä löytyy. Lintilä mainitsee Supercellin ja heti perään Slushin, joka on kansainvälinen vuodesta 2008 järjestetty teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Helsingissä.

”Nämä kaikki ovat tuoneet tietynlaista mainetta Suomelle startup-yritysten maana.”

Lintilän mukaan Suomessa on jouduttu itse rakentamaan rahoituspalettia yhtiöille, koska yksityistä rahaa ei ole ylipäätään ollut saatavilla tarpeeksi. Tätä vajetta on korvattu esimerkiksi business Finlandian turvin.

”Kokonaisrahoituspaketti on aika hyvin kasassa startup-yrityksille. Eurooppalaisten tilastojen valossa me olemme ylivoimainen ykkönen, jos katsotaan sijoittua rahaa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Nyt tämä positiivinen kehityksen tie konkretisoituu ulkomaisten sijoittajien kasvuna.”

Lue lisää: Jättimäinen 7 miljardin yrityskauppa: Yhdysvaltalainen kilpailija ostaa ruoankuljetuspalvelu Woltin

Lue lisää: Ruoankuljetusjättien lähetit kuskaavat nyt myös ostoksia – Tampereella myydyimpien lista on yllättävän arkinen: ”Saman­tyyppinen räjähdysmäinen kasvu tässä tullaan näkemään”

Lisää tarinoita

Lintilä pitää mahdollisena, että uusia menestystarinoita tulee lisää. Tosin ei välttämättä näin suuren mittakaavan kauppoja.

Kiertotalous on yksi mahdollinen ala. Suomessa on jo nähty pelipuolen ja teknologian menestyksiä.

”Wolt on kiistatta alustatalouden kirkkaimpia kruununjalokiviä. Mutta meidän on nyt pidettävä huoli siitä, ettemme omalla sääntelyllä nakerra yrityksen toimintaedellytyksiä.”

Woltin lähettien työsuhteen puuttumisesta on puhuttu paljon. Lintilä ei ole kantaa työsuhdeasioihin, mutta esittää yleistoiveena, ettei Suomi sääntelyllä vie pois kilpailun edellytyksiä.