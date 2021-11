Yhtiön oma konsepti työllistäjänä herättää kysymyksiä, kun ruokalähettien työsuhteesta ollaan eri mieltä.

Suomalaisen, pääasiassa ruokakuljetuksia järjestävän Woltin myynti yhdysvaltalaiselle Door Dashille toi koronasta ja marraskuun hämärästä kärsivälle Suomelle odottamattoman piristyksen.

Mammuttimaista, noin seitsemän miljardin euron arvoista kauppaa on ylistetty pitkin päivää varsinkin sosiaalisessa mediassa. Woltin toimitusjohtaja Miki Kuuselle sataa onnitteluja, eikä ihme. Kaupan osapuolet kertovat, että kauppa on arvoltaan suurempi kuin esimerkiksi Nokian matkapuhelimien liiketoiminnan myynti Microsoftille tai vaikkapa Sampo-pankin myynti Danske Bankille.

Pienempiä menestystarinoita on nähty toki ennenkin, mutta tämä diili huitelee aivan omissa atmosfääreissään. Siitä tulee arvokas helminauhan osa niihin moniin tarinoihin, joissa kerrotaan uusista ideoista, joita lähdettiin viemään eteenpäin pienissä, autotallin nurkkauksiin kyhätyistä pajoista.

Wolt ei ole päässyt hihkumaan voittoisilla vuosilla, sillä yhtiö on tehnyt tappiota. Se ei kuitenkaan himmentänyt kaupasta syntyvää iloa.

Aamulehti tiedusteli keskiviikkona Door Dashin toimitusjohtaja Tony Xulta korkeata kauppahintaa suhteessa Woltin tappioihin.

Xu korosti kaupan tähtäävän pitkän aikavälin yhteistyöhön, jossa liikevaihto näyttelee tärkeää osaa. Hän viittasi myös hyvään tiimiin.

MIKÄ? Wolt Mikä: Suomalainen teknologiayhtiö, joka kuljettaa muun muassa ruokaa, ruokaostoksia, elektroniikkaa ja kosmetiikkaa. Perustettu: Helsingissä vuonna 2014. Toiminta: Yli 4 000 työntekijää. Toimii 23 eri maassa. Talous: Liikevaihto 280,7 miljoonaa ja tilikauden tulos 47,1 miljoonaa euroa miinuksella vuonna 2020. Muuta: Keräsi alkuvuonna 440 miljoonaa euroa uutta kasvurahoitusta kansainvälisiltä pääomasijoittajilta. Kyseessä on historian suurin yksittäisen kasvuyhtiön rahoituskierros Suomessa.

Woltin on perustanut kuusi nuorta miestä Helsingissä seitsemisen vuotta sitten. Alkutaipaleella peliyhtiö Supercellin perustaja ja toimitusjohtaja Ilkka Paananen uskoi ideaan ja sijoitti yhtiöön.

Toimitusjohtaja Kuusi painotti, että yhtiöllä oli jo perustamisvaiheessa tavoite kansainvälisyyteen. Haave onkin toteutunut pahnoja myöten. Toimiihan yhtiö yli 20 maassa.

Nyttemmin Woltin sijoittajalistoilta löytyy esimerkiksi ruotsalaisen Wallenbergien mahtisuvun sijoitusyhtiöitä. Eipä siis ihme, että myös Ruotsissa kauppaa hehkutettiin.

Kauppasummaa pähkäiltiin monella suunnalla. Osa analyytikoista on sitä mieltä, että summa on useimpiin kilpailijoihin verrattuna erittäin korkea. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) näki asian niin, että yhtiön odotuksiin nähden kauppasumma on linjassa. Onhan Wolt haalinut kasaan sijoittajia kovaa tahtia.

Kun kyseessä on tämän mittaluokan kauppa, totta kai löytyy myös soraääniä etenkin taloushistorioitsijoilta. Jättikauppaa ehdittiin jo verrata 2000-luvun taitteen teknokriisiin, jolloin lähes olemattomasta maksettiin valtavia summia.

Moni muistaa surullisen kuuluisan Sonera-kaupan. Yhtiö osallistui huutokauppoihin, joissa Saksan ja Italian valtiot myivät kolmannen sukupolven matkapuhelimiin verkkotoimilupia.

Sonera maksoi toimiluvista 4,3 miljardia euroa. Pari vuotta myöhemmin jouduttiin toteamaan, että luvat olivat arvottomia.

Aivan kepeää ruusuilla tanssimista Woltin elo ei ole, sillä sen kymmeniin tuhansiin lähetteihin liittyy jupakka.

Woltin ruokalähetit ovat tällä hetkellä yrittäjiä, mutta Etelä-Suomen hallintovirasto linjasi marraskuun alussa, että lähetit ovat työsuhteessa, ja että heidän tekemistään työtunneista olisi pidettävä työaikakirjanpitoa. Wolt on päättänyt valittaa asiasta hallinto-oikeuteen. Yhtiöstä viestitetään, että suurin osa läheteistä ei halua työsuhteeseen, koska he haluavat joustavuutta ja vapautta työhönsä.

Kyse on isosta muutoksesta, sillä siirtyminen työsuhteeseen tarkoittaisi yhtiön mukaan sitä, että työt vähenisivät ja ansiotaso laskisi. Vaatimus työsuhteesta on ay-liikkeen näkökulmasta kannatettava ja ymmärrettävä, mutta tärkeätä on ottaa huomioon se, miten lähetit itse reagoivat työhönsä.

Omalla konseptillaan Wolt on tuonut markkinoille uuden vaihtoehdon. Se on tarjonnut matalan kynnyksen työllistymismahdollisuuksia. Eikö näitä työelämän joustavuutta lisääviä elementtejä ole peräänkuulutettu monelta suunnalta jo pitkään? Nyt sellainen on käytössä, ja ainakin osalle se näyttää varsin onnistuneelta.

Liian kahlitseva regulaatio voi vaikeuttaa yritysten suunnittelua ja laajentumista.