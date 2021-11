Yhdeksän A-insinöörien omistajaa maksoi yhteensä jättimäiset 8,4 miljoonan verot Pirkanmaalla – ”Siellä ne rahat makaavat ympäri maailmaa”

A-Insinöörien toimitusjohtajan Jyrki Keinäsen pääomatulot olivat viime vuonna 6,5 miljoonaa euroa. Yksi A-Insinöörien suunnittelemista kohteista Tampereella on Ratinan kauppakeskus. Suurin tämänhetkinen A-insinöörien kohde on Oulun yliopistollinen sairaala, joka on 1,5 miljardin euron investointi.