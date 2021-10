Kaksi taidemuseota juhlii 90-vuotispäiviään: Tampereelle valogalleria ja uusi näyttely maailmanmatkaajan kotimuseon ihmeistä

Vuoden nuoren taiteilijan J. A. Juvanin näyttely With All My Love toi museolle paljon palautetta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sanoma oli tuohon aikaan liikaa monelle kävijälle. Nykyään Illusia Juvani -nimeä käyttävästä taiteilijasta tuli museon väelle läheinen. Museo osallistuu sateenkaarikuukauteen Enckell-näyttelyn Queer-kierroksilla ja Väinö Linnan aukion valoteoksella.