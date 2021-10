Avi määräsi Tammelan ja Tampellan kotihoidon Tampereen kaupungin vastuulle – palveluissa yhä puutteita

Kaupunki aikoo käyttää saman palveluntuottajan työntekijöitä ostopalvelusopimuksella, mutta palkata myös lisää väkeä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on määrännyt Tampereen kaupungin ottamaan Tammelan ja Tampellan kotihoidon vastuulleen. Toiminta siirtyy kaupungille maanantaina 18. lokakuuta.

Kaupunki on ostanut Tammelan ja Tampellan kotihoidon palveluntuottajalta. Kun palveluntuottaja syyskuun alussa vaihtui, avi sai kotihoidosta epäkohtailmoituksia. Avi huomautti syyskuussa kaupunkia alueen kotihoidon turvaamisesta välittömästi.

”Tilanne on parantunut, mutta avi on tässä kohtaa arvioinut ettei riittävästi, ja on huolissaan asiakasturvallisuudesta. Päätös saatiin eilen ennakkotietona”, kehittämisjohtaja Anniina Tirronen Tampereen kaupungilta kertoo.

Tirrosen mukaan yhtenä ratkaisevana tekijänä tuntui olevan, ettei nykyisellä tuottajalla ole käytössään toiminnanohjausjärjestelmää. Järjestelmän avulla voi suunnitella kotikäyntejä ja niiden reittejä.

Avi sai syyskuun ensimmäisillä viikoilla ilmoituksia Tammelan viivästyneistä tai väliin jääneistä kotihoidon käynneistä.

Kotisairaanhoito kaupungilla

Tammelassa ja Tampellassa on sama palveluntuottaja. Alueen kotisairaanhoito on ollut kaupungin vastuulla jo 20. syyskuuta alkaen.

Alueella on lähes 300 kotihoidon asiakasta. Tammelan ja Tampellan alueella on ollut noin 50–60 työntekijää.

Alueen kodinhoidon työntekijät ovat Tirrosen mukaan tehneet hyvää työtä haastavassa tilanteessa. ”Pyrimme turvaamaan, että henkilöstössä ei tapahtuisi paljon vaihdoksia."

Kaupunki hankkii Tirrosen mukaan palvelut ensin ostopalvelusopimuksella eri tuottajilta. Kun päätös tuli eilen, ja se on laitettava käytäntöön viimeistään maanantaina, kaupunki ei ehdi käymään yt-menettelyjä.

Tirrosen mukaan kaupunki hyödyntää nykyistä tuottajaa, mutta on itse hankkijana. ”Toiminta on meidän vastuullamme, meiltä tulee vastuuhenkilö, järjestelmät ja infra. Täydennämme myös henkilöstöä erityisesti kotipalvelun puolella.”