Tampere vahvisti sitoumuksensa kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen puhui 7. lokakuuta verkossa järjestetyssä European Covenant of Mayors -juhlatilaisuudessa. Hänen mukaansa Ilmastoneutraalius on ensi kuussa hyväksyttävän uuden kaupunkistrategian kulmakivi.

Tampereen kaupunki vahvisti syyskuun lopussa sitoumuksensa päivitettyyn kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen.

Ilmasto- ja energiasopimuksen tavoitteena on kasvihuonepäästöjen vähentäminen, resilienssin, eli ilmastokestävyyden lisääminen ja sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä energiaköyhyyteen puuttuminen.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) puhui 7. lokakuuta verkossa järjestetyssä European Covenant of Mayors -juhlatilaisuudessa. Ikonen sanoi uskovansa, että Tampereen on toimittava tiennäyttäjänä ja tästä syystä ilmastoneutraalius on ensi kuussa hyväksyttävän uuden kaupunkistrategian kulmakivi.

Sitoumus päivitetty

Tampereen kaupunki liittyi vuonna 2009 kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimus Covenant of Mayorsiin.

Sitoumusta on päivitetty huhtikuussa 2021 vastaamaan Pariisin sopimuksen ja Euroopan unionin (EU) ilmastopolitiikkaa.

Pariisin sopimuksen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä mahdollisimman nopeasti ja rajoittaa ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen.

EU tähtää siihen, että päästöjä vähennetään ainakin 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja siihen, että Eurooppa on ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

