Toimittaja Jorma Huovinen jää eläkkeelle 37 vuoden uran jälkeen – etenkin yksi jäinen onnettomuuskeikka on jäänyt mieleen: ”Kaveri teki siitä vielä paistit”

Aamulehdessä 37 vuotta toimittajana työskennellyt Jorma Huovinen jää eläkkeelle. Lehtijuttuja on syntynyt vuosien varrella tuhansia, mutta yksi on jäänyt erityisesti mieleen.

Jorma Huovisella on eläkepäiviksi jo mietitty tekemistä: Avantosauna, jalkapallohöntsyt, metsässä liikkuminen ja rumpujen soitto pitävät ikävystymisen loitolla.

Aamulehti

Yksi tutuimpia näkyjä Aamulehden toimituksessa on vakipaikallaan istuva Jorma ”Johu” Huovinen, joka iltapäivän viimeisinä tunteina naputtaa keskittyneenä näppäimistöä oikealla ja vasemmalla etusormella. Samalla menetelmällä on syntynyt hämmästyttävä määrä lehtijuttuja. Digitaalisesta arkistosta löytyy Jorman nimellä 8 032 kirjoitusta, ja luvussa ovat mukana vasta kaikki vuoden 1995 jälkeen julkaistut jutut.

"Pari muutakin sormea on käytössä, jos sillä on nyt mitään merkitystä”, Huovinen oikaisee.

Huovisen tehokkuus on tullut monelle aamulehteläiselle tutuksi, sillä elokuussa hänelle tuli täyteen 37 vuotta lehden palveluksessa. Lokakuun puolivälissä Huovinen jää aluksi lomille ja sen jälkeen eläkkeelle.

Joku saattaa ihmetellä, miten noin nuoren näköinen mies voi olla jo eläkeiässä. Tukassakin on vielä oma väri, joka ei ole harmaa.

Jorma Huovinen tunnetaan Aamulehdessä paneutuvana ja asiansa osaavana toimittajana.

Huovinen täyttää joulukuussa 68 vuotta. Eläkkeelle hän olisi voinut jäädä jo viisi vuotta sitten, mutta ei halunnut.

”En ole kokenut, että ahdistaisi aamulla ruveta tekemään töitä. Olen tykännyt kirjoittamisesta ja uutistyöstä aina, ja viihtynyt senkin takia, että töissä on niin yhteen hiileen puhaltavaa jengiä.”

Totta ihmeessä kiinnosti

Aamulehden onneksi on koitunut, että Huovinen on osannut ”nostaa kytkintä” useamman kerran uransa varrella. Hän aloitti armeijan jälkeen harjoittelijana Warkauden lehdessä vuonna 1974. Sieltä tie vei kahden eteläsuomalaisen sanomalehden toimittajaksi ja kotkalaisen Kotkansilmän päätoimittajaksi.

Porvarillinen Aamulehti nappasi uraputkessa kiitävän kolmekymppisen toimittajan riveihinsä vuonna 1984. Huovinen oli hakenut auki ollutta eduskuntatoimittajan paikkaa, mutta ei ollut tullut valituksi. Sitten soi puhelin. Tarjolle oli tullut lähialuetoimittajan vakanssi ja kysyttiin kiinnostaako?

”Sanoin, että totta ihmeessä kiinnostaa. Toivottavasti tavara on ollut luettavaa, mitä ulos on tullut.”

Pamput päättivät asioista

Huovinen on tehnyt käytännössä koko 37 vuotta uutisia Tampereen ja lähikuntien asioista, etenkin kunnallispolitiikasta. Päähuomio on, että uutisointi on vuosikymmenten aikana mennyt koko ajan parempaan suuntaan.

”Ennen seurattiin tarkasti päätöksenteon prosesseja, ja uutisointi oli puisevaakin. Nyt haetaan päätösten vaikutuksia ihmisiin.”

Jorma Huovinen on kirjoittanut etenkin Tampereen ja naapurikuntien kunnalliselämästä. Kuvassa vuodelta 2004 hän on tekemässä juttua Ylöjärvellä kunnallisvaalien vaalikäräjillä.

Aamulehti testasi vuonna 2008 kolme reittiä Tampereen keskustasta Pirkkalaan. Toimittaja Jorma Huovinen ratissa.

Muistissa on, kuinka takavuosina suurimpien puolueiden ”poliittiset pamput” päättivät keskenään kunnan asioista. Nyt asioista uutisoidaan aikaisin valmisteluvaiheessa.

”Aamulehti on ollut lyömättömän hieno palvelija tässä kuntalaisille. Esimerkiksi kaavoitusasioissa näytetään heti havainnekuvista, mitä tontille tai alueelle ollaan tekemässä.”

Vaikka työnkuva on pääpiirteissään ollut sama vuosikymmenestä toiseen, Huovinen kokee ”leipääntyneensä” vain satunnaisesti. Hänen mukaansa sopivalla tahdilla tapahtuneet uudistukset ovat pitäneet tekemisen mielekkäänä.

”Olen tykännyt siitä, että koko ajan on ollut draivi lehdessä. Päätoimittajat ja formaatit ovat vaihtuneet ja tietokoneet tulleet avuksi, mutta etulinjassa on mietitty sisältöä ja ulkoasua.”

Pienten ihmisten asialla

Huovisesta on ollut hienoa huomata, kuinka julkisuudesta on ollut hyötyä ihmisille. Hän nostaa esimerkiksi Eteläpuiston, jonka rakentamissuunnitelmat kutistuivat laajan julkisen keskustelun myötä.

”Olen sellainen, että haluan olla pienten ihmisten asialla ja puuttua epäkohtiin. Mielelläni olen niistä kirjoittanut. Parhaimmillaan tässä työssä pystyy vaikuttamaan ja olemaan yhteisön tukena julkisuuden kautta. Se on ehkä ollut parasta suolaa.”

Jorma Huovinen aloitti Aamulehdessä vuonna 1984. Kuvanottohetkellä hänellä on jo 12 vuotta takana.

Toimittajana hän kokee, ettei saisi kirjoituksillaan ottaa kantaa puolesta tai vastaan, mutta joskus se on vaikeaa.

”Pälkäneen vajoavan rivitalon tapausta olen seurannut 10 vuotta, ja jotenkin epäoikeudenmukaiselta se tuntuu.”

Yksi asia jäi harmittamaan

Aina silloin tällöin kohdalle on osunut aihe, jonka muistaa pitkään. Parhaiten on mielessä juttusarja viiden vuoden takaa.

Osin halvaantunut mies oli lähtenyt etsimään kateissa ollutta ajokoiraansa. Hämeenkyrön Kirkkojärven jään piti kestää auton paino, mutta rantavedessä jää petti. Mies ei päässyt autosta pois, ja jääkylmä vesi ehti nousta kaulaan saakka. Avuntulo kesti lähes kolme varttia, mutta hän selvisi onnettomuudesta.

”Tämä oli huikea tarina raportoida. Mies oli ollut metsällä, ja takakontissa oli rusakko. Jänis oli viikon vedessä, ennen kuin auto saatiin ylös. Kaveri teki siitä vielä paistit. Harmittamaan jäi vain se, kun ei päästy maistamaan ja raportoimaan, että tuliko hyvä.”

Sanottua Näin työkaverit luonnehtivat Huovista Huumorintajuinen musiikkimies. Innostuva ja energinen. Osaa myös sanoa vastaan. Nopea ja paneutuva toimittaja, joka tuntee erittäin hyvin sekä Tampereen että lähikuntien asiat, myös niiden historian. Mukava, lämminhenkinen työkaveri. Mielettömästi tietoa ympäristökunnista. Eläkkeelle jääminen on hirveä menetys. Ei voi kuin ihmetellä, miten sitten pärjäämme. Aina on pilke silmäkulmassa. Kenelle hän olisi koskaan suuttunut tai korottanut ääntä? Jorman apuun voi aina luottaa.