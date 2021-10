Tampereen baareissa ja yökerhoissa juhlitaan ravintolarajoitusten poistumista railakkaasti: baarit täyttyivät jo alkuillasta, ja moni aikoi juhlia pilkkuun saakka – Katso jättimäinen kuvagalleria

Jenna Ojala (vas.), Martta Touru ja Ella Laitinen kertoivat, että biletys on jäänyt korona-aikana erittäin vähälle. He aikoivat viettää koko illan Heidiäs Bier Barissa. Porukka kertoi olevansa koronan leviämisestä yhä hieman huolissaan, mutta iltaa aiottiin kuitenkin viettää luottavaisin mielin. ”Katsotaan, mihin asti jaksetaan olla. Touru on meistä se jatkoihminen, me muut halutaan varmaankin mennä pilkun jälkeen nukkumaan”, Laitinen kertoo.