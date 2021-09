C.V. Åkerlundin mediasäätiö palkitsee kaksi talousjournalistia

C.V. Åkerlundin mediasäätiö on myöntänyt ensimmäiset tunnustuspalkinnot kahdelle taloustieteessä ansioituneelle journalistille. Ekonomistit Heikki Pursiainen ja Roger Wessman voittivat 10 000 euron suuruiset palkinnot työstään talouden ja journalismin yhdistämiseksi.

Aamulehti

C.V. Åkerlundin mediasäätiö on 90-vuotis­juhlavuotenaan perustanut säätiölle tunnustuspalkinnon. Ensimmäiset palkinnot myönnetään kahdelle talousjournalistille, Heikki Pursiaiselle ja Roger Wessmanille. Palkintojen suuruus on 10 000 euroa.

Globaali talous on monimutkaistuva kysynnän ja tarjonnan verkko. Talouden merkitysten ja näkymien avaaminen on vaativa tehtävä, ja siksi taloustieteen ja journalismin yhdistämiselle on tilausta.

Tätä tehtävää on toteuttanut suomalaisessa mediakentässä MustRead-verkkomedia, johon sekä Pursiainen että Wessman ovat tuottaneet sisältöjä.

– Ekonomistien ammattitaito on ottanut journalistisen muodon ja tavoitellut vaikuttavuutta, joka olisi enemmän kuin satunnainen asiantuntijakirjoitus, kertoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Toikkonen tiedotteessa.

Talousosaajat

Perusteena palkitsemiselle on, että Pursiainen on taitava ja tuottelias kirjoittaja, jolla on poikkeuksellisen vahva oma tyyli. Hän on kirjoittanut yhdessä Tuukka Saarimaan kanssa suosittua Asiaton lehdistökatsaus -blogia. Hän on kirjoittanut kaksi pamflettikirjaa, Paska Suomi (2017) ja Olette kaikki väärässä (2019).

Pursiainen on työskennellyt erikoistutkijana Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa, Turun yliopiston Julkisen valinnan teorian huippuyksikössä sekä Kilpailuvirastossa. Vuosina 2015–2017 hän toimi Ajatuspaja Liberan tutkimusjohtajana.

Wessman on kirjoittanut artikkeleita, talouspoliittisia selvityksiä ja raportteja ja esitelmöinyt laajasti talouden kysymyksistä. Wessman on opettanut rahoitusta ja kansantaloustiedettä Svenska handelshögskolanissa. Hän on työskennellyt 20 vuotta rahoitusalalla, muun muassa Nordea Suomen ja Pankkiiriliike Evlin pääekonomistina, osakeanalyysin johtajana, korkoanalyytikkona ja osakestrategina.