Vertailu: Tampereen asumiskustannukset nousivat Pirkanmaan korkeimmiksi – kiinteistöverokustannus kasvanut viidessä vuodessa 35 prosenttia

Asumiskustannusten nousuun vaikutti kaikkein eniten kaukolämmön hinnannousu. Tampereella tontin kiinteistövero on ylivoimaisesti Pirkanmaan suurin.

Tampere on kahdeksasta Pirkanmaan kunnasta asumiskustannuksiltaan kallein. Kaupungin kilpailukykyä heikentävät kaukolämpö-, jätevesi- ja jätehuoltomaksujen tariffikorotukset.

Aamulehti

Asuminen kallistui Tampereella tänä vuonna, selviää Suomen Kiinteistöliiton toteuttamasta asumiskustannusvertailusta. Viime vuonna asuminen maksoi 2,89 euroa neliömetriä kohden kuukaudessa ja tänä vuonna 2,98 euroa.

Vertailussa selvisi myös, että mukana olleista Pirkanmaan kunnista Tampere oli kaikkein kallein asumiskustannuksiltaan. Vertailussa oli mukana kahdeksan kuntaa.

Viime vuonna Pirkanmaan kallein kunta oli Sastamala, jossa asumiskustannukset olivat yhteensä 2,94 euroa asuinneliötä kohti kuukaudessa. Tampere sijoittui viime vuonna toiseksi.

Tampereen kilpailukykyä heikensivät tänä vuonna kaukolämpö-, jätevesi- ja jätehuoltomaksujen tariffikorotukset.

– Tänä vuonna eniten vaikutti kaukolämmön hinnannousu, kertoo Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n neuvontainsinööri Kaisa Kettunen.

Indeksitalovertailu paljastaa, että Pirkanmaan vertailukunnissa asumiskustannukset ovat valtakunnallista keskiarvoa suuremmat. Koko Suomen keskiarvo on 2,79 euroa per neliömetri kuukaudessa, kun Pirkanmaalla keskiarvo on 2,87 euroa.

Eniten kokonaiskustannukset nousivat Valkeakoskella, noin 10 senttiä asuinneliötä kohti kuukaudessa. Asumiskuluja kasvatti kiinteistöverojen, vesimaksujen ja jätehuoltokustannusten nousu.

Vesi- ja jätevesimaksut nousivat

Kaukolämmön hinta nousi viidessä Pirkanmaan vertailukunnassa, mutta esimerkiksi Kangasalla ja Lempäälässä kaukolämmön energiahintoihin tuli selkeä alennus.

Lämmitysenergian hinnanalennukset vaikuttivat siihen, että Kangasalla asumisen kokonaiskustannukset alenivat, ja Lempäälässäkin huokeampi kaukolämpö kompensoi selvästi muiden kulujen nousua.

Vertailussa mukana olleissa kaikissa kahdeksassa kunnassa vesi- ja jätevesimaksut nousivat 1,5–5 prosenttia. Myös perusmaksuja korotettiin useissa kunnissa. Erityisesti Lempäälässä perusmaksuja korotettiin roimasti. Ylöjärvellä vesi- ja jätevesikustannus nousi koko valtakunnallisen vertailun kalleimmaksi.

– Jätevesimaksuihin kohdistuu Tampereella ja ympäristökunnissa huomattavia hintapaineita lähivuosinakin, kun kuuden kunnan yhteinen jätevesien keskuspuhdistamo rakentuu käyttöön.

Mikä? Indeksitalo Kiinteistöliitto on verrannut vuodesta 2001 asti vakiomuotoisen tyyppitalon eli niin sanotun Indeksitalon kiinteistöveroja ja muita kuntakohtaisesti määrittyviä kustannuksia Suomen suurimmissa kaupungeissa. Indeksitalo mittaa noin 59 kaupungin kuntakohtaisesti päätettäviä kiinteistönpitokustannuksia. Nämä kustannukset kattavat keskimäärin runsaat puolet taloyhtiöiden hoitokuluista. Neliökuluun lasketaan tontin ja rakennuksen kiinteistöverot, kaukolämpö, vesi ja jätevesi, kiinteistösähkö ja jätehuolto. Vertailun avulla voidaan arvioida kuntien välisiä veroja ja maksuja. Vertailun ulkopuolelle jäävät markkinoilta ostettavat, yksityiset palvelut, kuten isännöinti ja kiinteistöpalvelut. Lähde: Kiinteistöliitto

Ylöjärvi rohkeni alentaa veroja

Pirkanmaan vertailukunnista vain Valkeakoski korotti kuluvalle vuodelle kiinteistöverojaan. Ylöjärvi rohkeni jo toisena vuonna perätysten jopa alentaa vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroaan. Kiinteistöverojen alentaminen on harvinainen kuntapäätös valtakunnallisestikin tarkasteltuna. Tampere osoittautuu Pirkanmaan ankarimmaksi kiinteistöverottajaksi.

– Vuodesta 2016 kiinteistöverokustannus on noussut Tampereella 35 prosenttia. Nokialla kiinteistövero on noussut viidessä vuodessa vieläkin nopeammin eli 39 prosenttia.

Kettusen mukaan kiinteistöveroon kohdistuu tulevaisuudessakin paineita. Kunnille on tulossa kiinteistöverouudistus, jonka vaikutukset ovat vielä toistaiseksi kysymysmerkki.

– Kiinteistövero on sillä tavalla liipaisimella.

Jätehuolto kallistui

Pirkanmaan Jätehuolto oy:n toimialueella niin sanotuissa perustajakunnissa tuotetaan edelleen valtakunnan edullisinta jätehuoltopalvelua. Jätehuoltohintoihin tehtyjen korotusten jälkeen perustajakuntien indeksitalojen jätehuolto maksoi 0,13 euroa asuinneliötä kohti kuukaudessa.

Jätehuoltokustannuksia kasvattaa parhaillaan muuttuva jätehuoltomääräyksiin perustuva lajitteluvelvoitteiden laajeneminen.

– Jos jätehuoltoon tulee muutoksia, se ei kuitenkaan välttämättä heilauta sijoittumista asuinkustannusvertailussa kauheasti.