Taistelupari suljettiin omaan pöytään, entisellä pääministeri Juha Sipilällä taskussaan laaja valikoima työkaluja ilmastotavoitteisiin.

Taisteluväsymys alkoi painaa hallituksen budjettineuvotteluja keskiviikkona. Siitä oli todisteena pääministeri Sanna Marinin (sd.) yllätysveto. Hän järjesti törmäyskurssille ajautuneet keskustan ja vihreät neuvottelemaan yhdessä ilmastotoimista.

– He saavat keskenään etsiä yhteistä tahtoa. Kaikkien ei tarvitse hakata päätä seinään saman asian kimpussa monta päivää, pääministeri viestitti.

Sitä ennen Marin oli tuonut pöytään kompromissiehdotuksen, joka perustui liikenteen päästökauppaan. Tämä oli kuin punainen vaate keskustalle.

Kaikesta muusta hallitus onkin päässyt sopuun tiistaina alkaneessa riihessä, mutta ilmastoasiat etenivät yskähdellen, mikä tuskin oli kenellekään yllätys.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalla (sd.) oli jo valmis ilmastopaketti kasassa, joka tyydytti monia, mutta vihreät halusivat enemmän varmuutta. Tuottaako sovittujen uudistusten lista halutut päästövähennykset?

Hallitus tavoittelee, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä vaatii päätöksiä 11 megatonnin päästövähennyksistä.

Erilaisten toimien vaikuttavuusarvioinnit on tehty, mutta osa vaatii vielä tarkentamista. Tässä piilee vihreiden pelko. Mitä jos käy myöhemmin ilmi, etteivät ne ylläkään 11 megatonniin?

Keskustalla on tähänkin ratkaisu. Mikäli tämä skenaario toteutuisi, niin asia voitaisiin korjata ensi kevään kehysriihessä.

Hallituslähteet kuvailevat porukan olevan turhautunut. Kaiken pitäisi olla selvää pässinlihaa, mutta vihreiden vaatimus, jota kuvaillaan erittäin pieneksi, myöhästyttää riihtä.

Väsymystä kuvaa myös se, että valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) hälytti entisen pääministeri, kansanedustaja Juha Sipilän vaihtopenkiltä neuvottelemaan keskustan puolesta ilmastoväännössä. Vihreiden neuvottelijana hääräsi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Sipilän ujuttaminen tahmeasti edenneisiin neuvotteluihin oli Saarikolta harkittu, ja ehkä myös tulosta tuottava veto. Sipilällä on kokemusta hankalista neuvotteluista.

Sipilä on tätä nykyä eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, joten hänellä on tuore ote ilmasto- ja ympäristöhankkeisiin, etenkin uusiutuviin energiamuotoihin.

Jo ennen ministerikauttaan Sipilä tuli tunnetuksi keksinnöillään. Julkisuudessa esiteltiin hänen häkäpönttöautoansa. Monenlaista muutakin härpäkettä on syntynyt insinööritaustaisen Sipilän autotallissa.

Kuinka ollakaan, Sipilä esitteli ilmastoon liittyviä näkemyksiään ensimmäisen riihipäivän iltana Ylen A-studiossa.

Hänen viestinsä oli, että ilmastonmuutoksen torjuntaan voidaan löytää monia käytännön ratkaisuja ilman, että ne kurittaisivat liikaa ihmisten kukkaroa. Biokaasua, hiilipörssit, tuulivoiman hyödyntämistä hukka-aikoina, hiilensidontaa maa- ja metsätaloudessa vaikkapa niin, että biopoltossa syntyvä tuhka levitetään metsiin.

Keinoja riittää, jos on tahtoa, puolueessa tuumitaan.

Sähköautot ovat vielä kalliita, joten tarvitaan muita vaihtoehtoja. Sipilä antaa esimerkin. bensa-autoja voidaan muuttaa pienehköin kustannuksin kaasuautoiksi.

Keskusta on suhtautunut päästökauppamalliin koko ajan nihkeästi, sillä se johtaisi bensan ja dieselin hinnan nousuun.

Puolue on moneen kertaan luvannut, ettei tällä hallituskaudella enää kiristetä bensan hintaa veroratkaisuilla.

Kyse on ennen kaikkea uskottavuudesta. Sitä keskusta tarvitsee, sillä kannatusluvut eivät ole nousseet tasolle, josta puolue haaveilee.

Bensan hinnan merkitys on suuri keskustan hallinnoimille maaseutualueille, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Jos tässä asiassa annetaan periksi, niin ei mene aikaakaan, kun kentällä vellovat taas puheet apupuolueen roolista hallituksessa.

Idea päästökaupasta on tietojen mukaan kuivumassa. On myös kuultu näkökantoja, joiden mukaan päästökauppaa on turha suunnitella, kun EU valmistelee omaa. Ei ole tolkkua tehdä päällekkäisiä järjestelmiä.

Marin antoi keskustalle ja vihreille aikaa torstaiaamuun. Siihen mennessä puolueiden pitäisi rustata yhteinen kirjaus ilmastotavoitteista.

Jos kirjaus syntyy, niin torstaina kuullaan kaikki budjetin linjaukset ja yksityiskohdat, myös se, miten kävi poliisien ja tieteen määrärahojen. Hallituslähteiden mukaan ryhmä haki illalla kuumeisesti sellaista bonusta vihreille, joka tyydyttäisi molempia osapuolia.

Jos riihestä selvitään ulos, hallitus voi palata normaaliin päiväjärjestykseen. Jälleen kerran hiukan naarmuisena, mutta eiköhän se maan johtaminen onnistu laastaroitunakin. Siitähän on jo kokemusta.