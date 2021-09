Tampere ajaa hanakasti englanninkielistä yo-tutkintoa, perusteluna maahanmuuton kasvu – Tätä mieltä tamperelaiset lukiolaiset ovat

Uudistusta yritettiin jo viime hallituskaudella, mutta se kaatui. Nyt hanketta perustellaan vieraskielisten kasvavilla väestöennusteilla.

Suuret kaupungit ajavat hanakasti uudistusta, jossa ylioppilastutkinnon voisi suorittaa myös englanninkielisenä.

Tampere ja viisi muuta isoa kaupunkia on käynyt alustavia keskusteluja opetusministeriön kanssa.

Uudistuksen tarvetta perustellaan etenkin työperäisen maahanmuuton edistämiseksi. Toki uudistus palvelisi kaikkia maahanmuuttajia.

Tampereen elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen toivoo, että hanke etenisi ministeriössä. Se tarvitsisi lainmuutoksen.

– Suhtautuminen on ollut hiukan nihkeätä, nyt odotamme, että ministeri Li Anderssonin (vas.) pää kääntyisi.

Englanninkielinen yo-tutkinto leivottaisiin olemassa olevien lukioiden sisälle. Uutta täysin englanninkielistä lukiota ei ole tarkoitus rakentaa Tampereelle.

– Meille on vastattu ministeriöstä, että onhan teille IB-lukio. Se on kansainvälinen, suomalaista lukiota vastaava kolmivuotinen opintopolku, jossa opiskelu tapahtuu äidinkieltä ja vieraita kieliä lukuun ottamatta englanniksi. Mutta yo-tutkintoa ei voi suorittaa englanniksi.

Tausta Yo-tutkinto Suomessa Ylioppilastutkinnon voi suorittaa jo suomen- tai ruotsinkielisenä. Suuret kaupungit haluaisivat, että tutkinnon voisi suorittaa myös englannin kielellä. Taustalla on etenkin työperäinen maahanmuutto. Uudistusta tarvitsisi lainmuutoksen. Lukiolakia uudistettiin viime hallituskaudella. Silloin englanninkielisen tutkinnon mahdollisuutta selviteltiin, mutta hanke ei edennyt. Kaupungit ovat keskustelleet hankkeesta opetusministeriön kanssa.

IB-lukio ei riitä

Nyt yo-tutkinnon voi suorittaa joko suomen- tai ruotsinkielisenä.

Rantanen on kuitenkin sitä mieltä, että IB-lukio ei riitä, kun ajatellaan tulevaisuutta.

– Kapasiteetti on siellä rajallinen.

Rantasen mukaan vielä ei ole selvitetty, missä määrin opiskelijat suorittaisivat englanninkielisen yo-tutkinnon.

– Nämä ovat asioita, jotka selvitetään, jos hanke etenee. Valmiuksia meiltä kyllä löytyy viedä uudistusta eteenpäin. Tällaiselle tutkinnolle olisi kysyntää.

Pirkanmaan liitto on tehnyt laskelmia siitä, miten kotimaisten kieliryhmien ja vieraskielisen väestön määrä kehittyy maakunnassa.

Väestöennusteen maltillisessa versiossa kotimaiset kieliryhmät lisääntyvät 15 000 ja vieraskieliset 18 000 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä.

Voimakkaan version mukaan kotimaisten osuus lisääntyy 50 000 ja vieraskielisten 21 500 henkilöllä.

Rantanen pitää arvioida jopa varovaisina.

–Elinkeinoelämä tarvitsee kansainvälistä joukkoa osaajapuolelle yhä enemmän.

Yritystä oli jo ennen

Opetusministeriön lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osaston ylijohtaja Petri Lempinen toppuuttelee kaupunkien intoa uudistukseen.

– Keskusteluissa on tullut esiin tarve englanninkielisestä tutkinnosta työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi. Lainvalmistelua ei ole aloitettu, koska päätöksiä ei ole.

Viime hallituskaudella lukiolakia muutettiin ja siinä englanninkielisen tutkinnon mahdollistavat pykälät olivat mukana, mutta uudistus ei edennyt.

Tutkintoa ajoi silloinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.). Tutkintoa perusteltiin ennen kaikkea kansainvälisyyden lisäämisellä.

Perusteluissa todettiin, että englanninkielinen yo-tutkinto palvelisi englanninkielisessä tai kaksikielisessä perusopetuksessa ja lukiossa olleita, suomalaisia paluumuuttajia, joiden vahvin akateeminen kieli on englanti.

Hanke kaatui eduskunnan sivistysvaliokunnan käsittelyssä.

Haittoja ja hyötyjä

Lempinen muistuttaa, että Suomessa on jo 17 IB-lukiota.

Uudistus toisi hänen mukaansa sekä haittoja että hyötyjä.

– Jos maahanmuuttaja on täysin ummikko suomen kielessä, ja jos hän opiskelee vain englanniksi suorittaen myös yo-tutkinnon, niin missä välissä hän oppii suomen kielen, hän kysyy.

Tämä on tärkeä kysymys, kun kyse on maahanmuuttajista, jotka aikovat jäädä tänne pysyvästi.

– Täytyyhän heidän oppia joko suomen tai ruotsin kieli, jotta he pärjäävät arjessa.

Kustannusten määrä avoinna

Ongelma voisi syntyä myös siitä, miten äidinkielen koe yo-kirjoituksissa toteutettaisiin.

Yksi näkökulma on eriarvoistuminen.

– Eriytyisikö suomalainen koulutus liikaa, jos nuorilla olisi mahdollisuus englanninkieliseen tutkintoon.

Uudistus toisi mukanaan myös kustannuksia.

Lempinen ei ota kantaa hintalappuun, koska esitystä ei ole olemassa.

– Kun opetus olisi täysin englanninkielistä, mikä johtaisi englanninkieliseen tutkintoon, niin tarvitsisimme paljon uusia englanninkielisiä opettajia.

Kustannuksia on vaikea arvioida, koska ei tiedetä, paljonko potentiaalista opiskelijajoukkoa tulisi maan rajojen ulkopuolella, ja miten paljon sitä olisi suomenkielisestä väestöstä.

– Jos toimeksiantoja asiasta tulee, niin näitä arvioidaan.

Hanke esille ehkä riihessä

Plussana uusi tutkinto toisi helpotusta työperäiseen maahanmuuttoon, niin kuin kaupungit ovat linjanneet.

– Se auttaisi myös niiden perheiden jälkikasvua, jotka ovat Suomessa vain lyhyemmän jakson töissä. Ei ole realistista, että heidän lapsensa pystyisivät opiskelemaan suomen kielellä. Heitä englanninkielinen tutkinto palvelisi.

Lempisen mukaan hanke nousee mahdollisesti esille ensi viikon budjettiriihessä.

– Veikkaus on, että siellä linjataan, jos linjataan.

Hän ei ota kantaa, miten kuuma peruna hanke on poliittisesti.

Mitä mieltä ovat Tampereen lukiolaiset?

Kysyimme Tampereen lyseon lukion eli Rellun opiskelijoilta, mitä mieltä he olisivat mahdollisuudesta suorittaa ylioppilastutkinto englanninkielisenä.

Eino Lönnroth, Tampere, 16, yleislinja

– Mielestäni ihan hyvä idea, että siihen olisi mahdollisuus. Se varmaan helpottaisi heitä, jotka eivät osaa niin hyvin suomea. Voisi kuitenkin olla niin, että pitäisi suomi tai joku muu aine kirjoittaa suomeksi. Vähän pitää suomea kuitenkin osata. Täällä ei pelkällä englannilla pärjää ihan kaikessa, työpaikkoja on vaikea saada.

Melina Väkeväinen, Nokia, 16, yleislinja

– IB-linja oli mietinnässä, mutta kun suurin osa kavereista meni yleislinjalle, niin ajattelin hakea sinne. Olisi hyvä lisä kirjoituksiin, että ne olisivat englannin kielellä. Olisi monimuotoisempaa. Luulen, että otan lukiossa englanninkielisiä kursseja, jos on vaan mahdollisuus. Jos menet ulkomaille töihin, et sinä tarvitse siellä suomen kieltä.

Elias Niemi, Tampere, 18, IB-linja

– IB-tutkinto on arvostettu kansainvälisesti, mutta se eroaa vähän tavallisesta ylioppilastutkinnosta. Se voi jossain määrin myös hankaloittaa, jos hakee Suomeen yliopistoon. Ehkä se voisi olla välimalli, että kirjoittaa englannin kielellä. Niin saisi harjoitella englantia, mutta olisi samat lähtökohdat hakea yliopistoon Suomeen.

Erin Laitinen, Tampere, 17, Eurooppa-linja

– Minun mielestäni se olisi ihan viisasta. Jos sinulla on englanti äidinkieli tai paras kieli, mitä puhut, niin miksi et voisi kirjoittaa englanniksi? Olisi hyvä, että suomen kielikin pysyisi yllä, mutta se vaan on nykymaailmaa, että englannilla mennään aika pitkälti. Kunhan suomen kieli saadaan kuitenkin pidettyä elossa.

Tristan Löfberg, Tampere, 18, IB-linja

– Se on mielestäni erittäin hyvä vaihtoehto. IB on tosi vaativa, voin sanoa nyt kolmantena vuotena. Tosi moni IB-linjalainen niin sanotusti drop outtaa normilinjalle. Heille, jotka haluavat opiskella englanniksi, mutta eivät välttämättä pääse IB-linjalle tai pysty jatkamaan IB:llä, kun täällä on niin paljon hommia, heille se olisi tosi hyvä. Voisi silti englanniksi kirjoittaa.

Ranja Ruotoistenmäki, Tampere, 17, yleislinja

– Kuulostaa ihan hyvältä. Se voisi kannustaa äidinkieleltään englantia puhuvia tulemaan enemmän lukioon. Nythän on oikeastaan vain amiksessa ja IB:llä mahdollisuutta opiskella englanniksi. Olen opiskellut koko peruskoulun englanniksi. Olisin pari vuotta sitten toivonut, että minulla olisi ollut mahdollisuus valita lukio-opiskelu ja kirjoittaminen englanniksi.