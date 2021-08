Kun koronatartunnat ampaisivat Pirkanmaalla ennätyslukemiin, tartunnanjäljitys joutui koville – Jäljittäjälääkäri kertoo nyt, miten tiukassa paikassa toimittiin

Koronanäytteen ottamisen kriteerien lieventäminen auttaa tartunnanjäljittäjien työtä. Mitä pitempi viive tartunnan saamisen ja testituloksen saamisen välillä on, sitä vähemmän jäljittämisestä on hyötyä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä käyttöön otetut uudet koronanäytteenottokriteerit helpottavat tartunnanjäljittäjien työtä, sillä koronatestien ruuhkautuminen vaikuttaa suoraan tartuntojen jäljittämisen tehokkuuteen.

– Mitä pitempi viive tartunnan saamisen ja koronatestin tekemisen välillä on, sitä vähemmän merkitystä on tartunnanjäljityksellä. On tärkeätä, että testausta kohdennetaan, Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin tartunnanjäljitystiimissä pitkään työskennellyt jäljittäjälääkäri Ville Kaila sanoo.