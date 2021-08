Tamkissa yli 500 aloituspaikkaa tammikuussa alkaviin opintoihin

Syksyn yhteishaku alkaa 1. syyskuuta. Tampereella alkaa päivätoteutuksena useita tekniikan alan, rakennusalan ja sosiaali- ja terveysalan koulutuksia.

Tampereen ammattikorkeakoulu (Tamk) ottaa yli 500 uutta opiskelijaa tammikuussa 2022 alkaviin opintoihin. Syksyn yhteishakuaika korkeakouluihin alkaa keskiviikkona 1. syyskuuta ja päättyy 15. syyskuuta.

Syksyn yhteishaussa Tamkissa on auki yhteensä 508 aloituspaikkaa ammattikorkeakoulututkintoihin ja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin. Hakukohteita on yhteensä 20, ja niitä on kuudella eri koulutusalalla.

Päivätoteutuksena Tampereella alkaa useita tekniikan alan, rakennusalan ja sosiaali- ja terveysalan koulutuksia.

Osa koulutuksista on monimuotototeutuksia, jotka voi suorittaa työn ohessa.

Ylempää amk-tutkintoa hakeville on tarjolla yhteensä kymmenen hakukohdetta dataosaamisesta ja tekoälystä hyvinvointiteknologiaan ja uusiutuvasta sähköenergiantuotannosta monialaiseen kuntoutukseen.

Tamk kertoo tiedotteessaan, että opinto-ohjelmien suunnittelussa on huomioitu Pirkanmaan alueelliset työvoimatarpeet.

Monimuoto-opintoina alkaa kaksi insinöörikoulutusta Pohjois-Pirkanmaalla. Esimerkiksi Virroilla voi suorittaa metsäinsinöörin tutkinnon ja Parkanossa konetekniikan tutkinnon.

Koulutuksiin haetaan Opintopolku-sivustolla.