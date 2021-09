Finnairin lentäjää odotti Lontoon taivaalla omituinen näky: ”Sellaista en ollut ennen nähnyt” – Juuso ja Jesse Sillanmäki kertovat lomautetun lentäjän arjesta ja lentoliikenteen isosta muutoksesta

Finnairin lentäjä Juuso Sillanmäki (vas.) on lentänyt 18 pandemiakuukaudesta noin kahdeksana. Hänen veljensä, niin ikään Finnairin lentäjä Jesse Sillanmäki on ollut lomautettuna enemmän, mutta pääsi helmikuussa lentäjien paluukoulutukseen ja pitää sitä tärkeänä. – Minulla on muukin elämä, joten en minä täällä kotona lomautettuna kulkenut Airbus-manuaali kädessä, mutta kun sain tiedon paluukoulutuksesta, oli omallakin vastuullani kerrata itseni kartalle eikä vain luottaa aiemmin opittuun.