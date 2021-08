Riikka Purra nousi perussuomalaisten johtoon selvällä äänivyöryllä, näin muiden puolueiden edustajat onnittelevat Purraa somessa

Purra on ilmoittanut kannattavansa puolueen aiempaa linjaa, koska on ollut sitä itse luomassa.

Ennakkosuosikkina kisaan lähtenyt Riikka Purra, 44, on valittu perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Hänet valittiin Seinäjoen puoluekokouksessa suoraan ensimmäisellä kierroksella 774 äänellä. Puheenjohtajavaalissa toiseksi tullut perussuomalaisten tamperelainen kansanedustaja Sakari Puisto sai 252 ääntä.

Jussi Halla-ahon tilalle nouseva Purra on ensimmäisen kauden kansanedustaja Kirkkonummelta Uudeltamaalta, ja hän on toiminut perussuomalaisten ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Hän on puolueen ensimmäinen naispuheenjohtaja ja kaiken kaikkiaan neljäs puheenjohtaja.

Lue lisää: Riikka Purra valittiin perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi – Kertoo olevansa valmis pääministerin tehtävään

Ennen kansanedustajaksi nousemista Purra työskenteli perussuomalaisten puoluetoimistolla poliittisena suunnittelijana. Hän onkin sanonut, että on puolueen nykyisen linjan kannalla, kun on ollut sitä itse luomassa.

Koulutukseltaan Purra on valtiotieteiden maisteri.

Purra määrittelee perussuomalaiset kansallismieliseksi ja isänmaalliseksi puolueeksi, jonka kansallismielisyys nojaa moniin perinteisiin eettisiin ja kristillisiin arvoihin.

Hänen mukaansa perussuomalaisuus edustaa käytännöllisemmällä tasolla ajatusta siitä, että valtion tehtävä on suojata kansalaisiaan ja huolehtia heidän hyvinvoinnistaan holhoamatta tai rajoittamatta silti liikaa.

Purra sanoo pyrkineensä työssään lisäämään perussuomalaisen politiikan asiakeskeisyyttä ja asiallisuutta muuttamatta silti puoluetta liian etäiseksi ja laimeaksi.

Purra on toiminut eduskunnassa hallintovaliokunnan puheenjohtajana. Hän on mukana myös kuntapolitiikassa.

Purra asuu miehensä, lastensa ja perheen eläinten kanssa Kirkkonummella. Hän kertoo viettävänsä vapaa-aikaansa lukemisen, liikkumisen, mökkeilyn ja ruuanlaiton parissa.

Purraa onniteltiin Twitterissä

Purran kanssa perussuomalaisten puheenjohtajan paikasta kilpaillut Sakari Puisto onnitteli Purraa valinnan jälkeen Twitterissä ja totesi, että ”puolue sai pätevän ja asialle omistautuneen puheenjohtajan”.

Myös muidenkin puolueiden edustajat ovat onnitelleet Purraa.

”Viisautta ja voimia puheenjohtajan vaativaan tehtävään”, toivotti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson onnitteli Purraa valinnasta. Hän myös iloitsi siitä, että tästä tuli puolueensa ensimmäinen naispuheenjohtaja.

Myös muun muassa eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) onnitteli Purraa.