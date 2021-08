Kemin rautatieasemalla kaasuvuoto – junaliikenne keskeytynyt

Helsinki

Kemin ratapihalla on kaasuvuoto, ja junaliikenne on keskeytynyt. Junaliikenne on katkaistu, sillä pelastuslaitoksen työntekijöitä joutuu liikkumaan raiteiden yli.

Pikajuna 265 Helsingistä Kemijärvelle on toistaiseksi pysäytetty Simon ja Kemin välille. Myös intercityjuna 22 Rovaniemeltä Helsinkiin on pysäytetty Kemin aseman pohjoispuolelle.

Lapin pelastuslaitos sai hälytyksen kaasuvuodosta kello 5.45 maanantaiaamuna. Ratapihalla vuotaa argonia ylipaineventtiilistä, kerrotaan pelastuslaitokselta.