Jari Kinnunen ei ole vielä tehnyt päätöstä Brysselin ja eduskunnan välillä – ”Teen päätöksen sitten, kun on varma tieto”

Varasijalle eduskuntavaaleissa jäänyt nokialainen poliisi Jari Kinnunen saattaa nousta eduskuntaan, jos kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen (kok.) valitaan Tampereen pormestariksi 16. elokuuta.

Aamulehti

Rikosylikomisariona Tampereen seudulla tunnetuksi tullut Jari Kinnunen ei ole vielä tehnyt päätöstä, siirtyykö hän eduskuntaan, jos nykyinen kokoomuksen kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen valitaan Tampereen pormestariksi.

– Teen päätöksen sitten, kun on varma tieto, Kinnunen sanoo.

Uuden pormestarin valitsee Tampereen kaupunginvaltuusto 16. elokuuta. Jos Ikonen valitaan – kuten todennäköistä on – varasijalle eduskuntavaaleissa jäänyt Kinnunen kertoo päätöksestään seuraavana päivänä 17. elokuuta.

Ratkaisu ei ole helppo, sillä nokialaisella Kinnusella on melko tuore työ Brysselissä. Hän on virkavapaalla Sisä-Suomen poliisista ja työskentelee asiantuntijatehtävissä Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisessa siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavarassa (CPCC) Brysselissä.

Kinnunen sanoo etätöistä Nokialta tiistaina päivällä, että moni asia vaikuttaa päätökseen, muun muassa arvot, ei vain raha.

– Ammatillisestikaan päätös ei ole helppo. Toisaalta kansainvälinen urani ei ehkä kärsi merkittävästi, jos olen hetken aikaa Suomen eduskunnassa, Kinnunen sanoo.

– Olen Brysseliin halunnut ja päässyt, joten tämäkin painaa päätöksenteossa jonkin verran. Toisaalta kun olin eduskuntavaaleissa ehdokkaana, olin sitoutunut siihen, että olen käytettävissä. Ei sitä voi nonseleerata, Kinnunen sanoi Aamulehdelle kesäkuussa.

Jos Jari Kinnunen ei ota kansanedustajan tehtävää vastaan Ikosen siirtyessä pormestariksi, seuraavana kokoomuksen ehdokkaista varasijalla on vuonna 1991 syntynyt ylöjärveläinen rakennustekniikan diplomi-insinööri Juho Ojares.

Etätöissä kotona ja Brysselissä

Kinnunen on ollut viikon etätöissä kotonaan Nokialla, muuten kesä on kulunut Brysselissä – sielläkin etätöissä omassa asunnossa.

– Työergonomia on kauhea, nauraa Kinnunen kaksionsa työskentelyolosuhteita.

Lepoa on luvassa, sillä lähes koko elokuu on palvelusvapaata, jota on kertynyt ylitöistä.

Kinnunen on esiintynyt julkisuudessa paljon, koska ennen Brysselin-tehtävää hän on johtanut Tampereella Sisä-Suomen poliisilaitoksen keskitetyn ja paljastavan tutkinnan yksikköä, jonka päävastuulla ovat erityisen vaativat ja pitkäkestoiset rikostutkintatehtävät kuten henkirikokset, huumausainerikokset ja petokset.

Hän on ollut mukana muun muassa Kaupin puukotuksen, Tampereen kokaiiniliigan, Tesoman murhan ja Raija Juutilan tapausten selvittämisessä.