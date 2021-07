Pää kii -yhtyeen Teemu Bergman on tehnyt rikosilmoituksen Punkstoo-tilin julkaisusta, kertoo asianajaja – "Olemme mielestämme pystyneet yksilöimään henkilön"

Rikosilmoitus törkeästä kunnianloukkauksesta on jätetty Helsingin poliisiin, sanoo asianajaja Hannu Kaitaluoma.

Punk-yhtye Pää kiin solisti Teemu Bergman on tehnyt rikosilmoituksen Punkstoo-tilin julkaisusta. Asianajaja Hannu Kaitaluoma sanoo, että rikosilmoitus törkeästä kunnianloukkauksesta on jätetty eilen Helsingin poliisille. Rikosilmoituksesta kertoi eilen IS.

– Se koskee yhtä julkaisua, mutta en sen tarkemmin voi kommentoida. Olen joutunut liittämään siihen salassa pidettäviä asiakirjoja, niin en tämän tarkemmin pysty puhumaan asiasta, Kaitaluoma sanoo STT:lle.

Aiemmin heinäkuussa Instagram-tili Punkstoo alkoi julkaista anonyymejä kertomuksia seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta punk-piireissä. Bergman julkaisi pian Facebookissa, että bändi on perunut tulevat esiintymisensä. Samalla hän pahoitteli huonoa käytöstään, mutta kiisti häntä kohtaan esitetyt väitteet rikoksista.

Kaitaluoma sanoo, että nyt tehty rikosilmoitus ei kohdistu yleisesti tiliin, vaan yhteen julkaisuun ja tiettyyn henkilöön.

– Olemme mielestämme pystyneet yksilöimään henkilön.

Kaitaluoman mukaan ensi viikolla on tarkoitus jättää toinen rikosilmoitus, joka koskee toista Punkstoo-tilin julkaisua.

Punkstoo-tili on sittemmin tyhjennetty. Ylläpitäjä on kirjoittanut, että tili täytti tavoitteensa herätettyään keskustelun punk-kulttuurin ongelmista.

– Kiitos rohkeille uhreille, jotka ovat antaneet julkaista kokemuksiaan. Kiitos teille, jotka olette osoittaneet tukenne. Vaikka tämä tili poistuu, keskustelu aiheesta ei saa päättyä, julkaisussa sanotaan.