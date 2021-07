Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand yllättyi ennätysvaikeasta koronatilanteesta: ”Eletään kuin ei olisi millään mitään väliä” – kommentoi koulujen aloittamista suorasanaisesti

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand sanoo Aamulehden erikoishaastattelussa, että terveydenhuolto on jo kuormittunut Pirkanmaalla. Sandin mukaan ilman rokotuksia terveydenhuolto olisi aivan täysin tukossa.

Alueellisen pandemiaohjausryhmän eli ”koronanyrkin” puheenjohtajan, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Juhani Sandin mielestä ravintoloiden koronavirusepidemiaa koskevissa rajoituksissa olisi vielä tarkentamista. – Minusta niissä olisi vara vielä pikkuisen kiristää, on tämä tilanne sen verran vaikea, hän sanoo.

Aamulehti

Miten toimia, jos saa tietää, että on saattanut altistua koronavirukselle esimerkiksi tapahtumassa tai ravintolassa, jossa väkeä on ollut paljon? Tampereen yliopistollinen sairaala Tays on kuluneen viikon aikana tiedottanut lukuisista altistumispaikoista Pirkanmaalla.