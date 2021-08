Main ContentPlaceholder

Rantatunnelin kameravalvonta osoittautui tehokkaaksi: vaarallinen ilmiö loppui kuin seinään – Nämä tolppakamerat välähtävät useimmin Pirkanmaalla

Poliisitarkastajan mukaan Tampereen Rantatunnelin kameravalvonta on osoittanut tehonsa. Ylinopeuksia on mitattu murto-osa alkuvuoteen verrattuna. Valtatie 12:lla sijaitsee tolppa, joka on jakanut virhemaksuja enemmän kuin Rantatunnelin tolpat yhteensä.

Rantatunnelissa on 60 kilometrin tuntinopeusrajoitus, jonka noudattamista on valvottu kuuden kuukauden ajan kameroin.

Aamulehti Huomattavasti harvempi on ajanut kesän aikana ylinopeutta Tampereen Rantatunnelissa kuin vielä alkuvuonna. Rantatunnelin suuaukoilla on ollut tammikuun kolmannelta viikolta lähtien nopeusvalvontakamerat, joiden on toivottu hiljentävän nopeuksia tunnelissa.