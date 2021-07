Messukeskuksen rokotejono maanantainakin satojen metrien mittainen – tiistaista lähtien rokotettavat jaetaan kahteen jonoon

Jono oli maanantaina aamupäivällä samankaltainen kuin perjantaina, mutta lyheni iltapäivää kohti. Ykkösrokotteen hakijoille tulee tiistaista alkaen oma walk in -jono.

Tehosterokotusta hakemaan tulleet muodostivat jälleen maanantaina pitkän jonon Pirkkahallin eli Tampereen messu- ja urheilukeskuksen edustalle. Aamupäivällä jono oli havaintojen mukaan satoja metrejä. Jono lyheni iltapäivää kohti.

Tampereella on voinut saada perjantaista alkaen tehosterokotuksen aikaistettuna jonottamalla vuoroa Tampereen messu- ja urheilukeskuksella. Tehosterokotteita on ryhdytty jakamaan aikaistetusti, koska kaikkia rokotteita ei muuten saada käytettyä.

Kysyimme messu- ja urheilukeskuksen tilanteesta osastonhoitaja Petra Sjöbergiltä, joka oli paikalla maanantaina ja osastonhoitaja Sinikka Lahdensivulta, joka oli paikalla perjantaina.

Perjantaina jonon pituus oli jopa 600–700 metriä. Mikä tilanne on nyt maanantaina puoli kolmen aikaan, osastonhoitaja Petra Sjöberg?

– Kyllä meillä jonkin verran jonoa on. Tällä hetkellä jono ulkona on maksimissaan sata metriä. Odotusajat ovat tänään walk in -linjalla olleet ehkä puolitoista tuntia. Olemme pyrkineet ottamaan odotustilaan niin paljon ihmisiä kuin mahdollista, jotta he pääsevät edes istumaan.

Millaisissa tunnelmissa jonotus on maanantaina sujunut?

– Ihmiset vaikuttavat ihan rauhallisilta. Ulkona jonoihin on annettu tietoa siitä, mikä on mahdollinen odotusaika. Perjantaina tilanne oli päässyt ehkä hiukan yllättämään, eikä ollut niin hallittu kuin sen olisi pitänyt olla.

Ilmeisesti osa tulijoista pääsee jonon ohi?

– Ne, joilla on aika varattu, pääsevät ohi. Tiistaista eteenpäin meillä on walk in-linjalla kaksi jonoa, sillä ykkösrokotukseen tulijoille tulee oma jono. Sitten hekin tavallaan pääsevät jonon ohi.

Jonon häntäpää joutui perjantaina lähtemään kotiin ilman rokotetta. Käykö maanantaina niin?

– Toivottavasti ei. Walk in päättyy kello 16, ja uskon, että sen jälkeen tilanne rauhoittuu. Olemme kello 18 asti auki, ja saamme sitten jonon hännille tulleet rokotettua.

Tehtiinkö perjantain kokemusten jälkeen muutoksia? Onko esimerkiksi tullut lisää rokottajia?

– Olimme ehtineet vähentää rokottajien määrää, kun rokotusaikoja varattiin täältä niin huonosti. Perjantaina väkeä oli siis tavallista vähemmän. Tänään on jo parempi resurssi, mutta määrää täytyy vielä lisätä, jos kävijämäärät alkavat olla tällaisia. Sitten saamme kaikki linjat käyttöön.

Onko ollut puhetta, että aikaistetut tehosteannokset voisi saada ajanvarauksella?

– Tästä ei ole vielä ollut puhetta. Ongelma on rokotesaatavuus, kun rokotteita ei ole määräänsä enempää.

Kauanko aikaistettuja tehosteannoksia annetaan, osastonhoitaja Sinikka Lahdensivu?

– Toistaiseksi. Jatko riippuu muun muassa rokotesaatavuudesta. Kun ykkösrokotteet alkavat taas vetää, täytyy arvioida, onko aikaistettuja tehosteita mahdollisuus antaa.

Voiko rokotteiden antoaikaa venyttää, kun se on nyt vain viisi tuntia päivässä kello 11–16?

– Ei voi. Emme halua missään tapauksessa rokotehävikkiä, ja teemme rokotteita sitä mukaa, kun ihmisiä tulee. Siksi pitää olla aina kaksi tuntia lopussa aikaa. Se takaa, että hävikkiä ei tule.

– Emme myöskään voi resursoida porukkaa kahteen vuoroon, ainakaan vielä.

Millaiseen määrään Messukeskuksessa on varauduttu tulevina päivinä ja viikkoina?

– Nähtäväksi jää, mutta sellainen 1 200 annosta on ajateltu, että riittää. Yleensä käy niin, että aluksi innostutaan ja sitten hiipuu.

Kannattaako mieluummin odottaa varattua aikaa kuin tulla aikaistettuna?

– Suositus on kyllä tällä hetkellä se 12 viikkoa. Se antaa parhaan suojan.

Jos kuitenkin haluaa tulla tätä aikaisemmin, mihin aikaan kannattaa tulla, Petra Sjöberg?

– Jono on ollut tosi kova aamulla. Porukkaa on tullut jopa kahta tuntia ennen. Ei siis välttämättä kannata tulla heti, kun avaamme, vaan tunti tai kaksi kello 11:n jälkeen.