Seija Kinnari on pitänyt tamperelaista kampaamoa 54 vuotta ja rakentanut oman kirkon – hätkähdyttävässä kodissa näkyvät hänen elämänsä kaksi suurta löytöä: ”Ilman en olisikaan jaksanut”

Yli 50 vuotta kestäneen uransa aikana akaalainen Seija Kinnari on ehtinyt leikata, värjätä ja kihartaa tuhansien tamperelaisten hiuksia. Samalla hän on rakentanut kirkon, tehnyt vankilatyötä ja kokenut omassa elämässään iloja mutta myös musertavaa surua. Työt eivät lopu nytkään: ”Minut on luotu olemaan tekemisissä ihmisten kanssa”, hän sanoo.

Harvalla on oma kirkko. Akaalaisella kampaajalla ja taiteilijalla Seija Kinnarilla on.

Aamulehti Tie halkoo akaalaisia viljapeltoja, kunnes kaartuu ylös mäkeen ja talon pihaan. Millainen talo se onkaan: Kylmäkosken entinen manttaalitalo on purettu, siirretty ja Seija Kinnarin puoliso Vesa Kivinen on koonnut sen jyhkeistä hirsistä perheelle komean kodin.