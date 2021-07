Ravustajilla alkoi jälleen kilpajuoksu parhaille paikoille – ravustuksen valvoja kertoo, tuleeko tänä vuonna hyvä rapukausi

Rapujen kasvatuksen vuoksi rapuja saadaan myyntiin heti kauden alussa, jolloin kysyntä on suurinta.

Ravustuskausi alkoi viime keskiviikkona puoliltapäivin. Pirkanmaan kalatalouskeskus ry:n kalastuksen valvoja Erkki Syrjänen kertoo, että ravustajat menivät jälleen kauden alkaessa kilpaa parhaille paikoille.

Erkki Syrjänen valvoo ravustusta Pirkanmaan vesistöillä.

Aktiivisinta ravustusta on eniten juuri kauden alussa, sillä elokuussa perinteisesti vietetään rapujuhlia.

– Syyskuussa ravustus vähenee jo reilusti. Ravuista tulee myös kovakuorisia, joten niitä ei ole niin mukava syödä.

Hinnat houkuttelivat luvattomaan ravustukseen

Syrjänen valvoo, että ravustus suoritetaan ajallaan ja että ravustajilla on luvat ja merkinnät kunnossa.

Nykyään aikarajaa noudatetaan Syrjäsen mukaan paremmin, sillä rapuja myös kasvatetaan. Sen vuoksi niitä saadaan myyntiin heti kauden alussa, kun kysyntä on kovaa.

Erkki Syrjänen tarkistaa, että merrat on merkitty oikein.

Aikaisemmin, kun kasvatusta ei ollut, hinnat olivat ensimmäisinä päivinä korkeammat.

– Se houkutteli aloittamaan ravustuksen liian aikaisin.

Syrjänen on suorittanut ravustuksen valvontaa Pirkanmaan vesialueilla jo kahdenkymmenen vuoden ajan.

– Siellä, missä valvontaa on ollut vähemmän, on enemmän luvattomia. Niillä alueilla, joissa on enemmän valvontaa, ei tapaa luvattomia joka päivä.

Rapukannan katoamisen syytä ei tiedetä

Reittivesiin ja pienempiin järvivesiin on istutettu täplärapuja. Niitä ravustetaan merralla, jonne laitetaan syötiksi yleensä särkikalaa. Keinotekoisia syöttejä on myös.

Syrjäsen mukaan Näsijärvellä oli vielä 7–8 vuotta sitten tiheät rapukannat, mutta sitten ne heikkenivät. Silloin myös ravustus väheni.

– Viime ja tänä vuonna rapukanta on jälleen voimistunut ja ravustus lisääntynyt hieman.

Erkki Syrjänen on ollut kalastuksen ja ravustuksen valvojana jo kahdenkymmenen vuoden ajan.

Sen sijaan Pyhäjärvellä, Tampereen Tammerkoskessa ja Nokialla Luodonsaaren välillä ravut ovat kadonneet lähes täysin.

Syytä ei tiedä kukaan.

– Sitä on yritetty selvittää Suomen johtavan rapututkijan kanssa, mutta ei ole päästy vielä selville.

Lämmin vesi vaikuttaa rapujen kuorenvaihtoon

Rapukautta on vaikea ennustaa. Syrjäsen mukaan rapuja on kuitenkin tällä hetkellä liikkeellä.

Lämmin vesi vaikuttaa niiden kuorenvaihtoon. Kuori vaihtuu kerran tai kahdesti kesässä. Jos kuori on ohut, ravut eivät liiku.

– Tänä vuonna, kun on ollut erityisen lämpimät vedet, ei ollut etukäteen tietoa, että missä vaiheessa tämä kuorenvaihto on.

Nyt on viitteitä siitä, että naarasravut olisivat tällä hetkellä kuorenvaihdolla. Uroksia liikkuu paremmin.

– Ammattiravustaja ennusti, että urosravut saattavat mennä elokuussa toista kertaa kuorenvaihdolle, jos vesien lämpötilat pysyvät korkeina. Ammattiravustajallakin on kuitenkin vain luulo, sillä sitä on niin vaikea ennustaa.