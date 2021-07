Aamulehden verkkoversiossa ja painetun lehden sivulla A2 oli kaksi nimivirhettä maanantaina 19.7 kolumnissa. Siinä luki virheellisesti, että Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja on Richard Bach. Puheenjohtajan nimi on Thomas Bach. Suomen urheiluliiton puheenjohtajan nimi oli kirjoitettu samassa jutussa virheellisesti Sam Itani. Itanin etunimi on Sami.