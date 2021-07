Helle on verottanut verivarastoja, Tampereella luovuttajia toivotaan erityisesti kolmesta veriryhmästä – ”Ei ole tullut tilannetta, että potilas ei olisi saanut verta”

Helteet näkyvät Veripalvelun luvuissa. Tilanne on vakaa, vaikka tavoitteisiin ei kesäisin yleensä päästäkään.

Aamulehti

Lämmin sää näkyy verenluovuttajien aktiivisuudessa kautta maan. Tilanne ei kuitenkaan ole kriittinen.

– Todennäköisesti helteet ovat vaikuttaneet luovuttajien määrään, eli emme ole aivan päässeet tavoitteisiimme. Olemme joutuneet kutsumaan paljon luovuttajia paikalle, Suomen Punaisen Ristin Tampereen veripalvelun päällikkö Päivi Metsola kertoo.

Tampereella Veripalvelun toimipisteen viikoittainen tavoite on 285 luovuttajaa. Viime viikon aikana luovutustavoitteesta jäätiin muutamia kymmeniä.

Toini Löytty luovuttaa verta muutaman kerran vuodessa. Kesä ei saa Löyttyä jäämään kotiin, päinvastoin – hän oli luovuttamassa verta ensimmäisenä lomapäivänään 19. heinäkuuta.

Tampereen veripalvelu ja sen liikkuva yksikkö keräävät viikoittain yhteensä noin 500–600 pussillista verta. Yhdeltä luovuttajalta kerätään aina yksi veripussi, joka on 460 millilitran kokoinen.

Valtakunnallinen tavoite on 800 luovuttajaa päivässä. Koko maan viikoittainen luovutustavoite on noin 39 000 pussillista verta.

Verta varastoon

Tällä hetkellä Tampereen veripalvelu toivoo täydennystä etenkin kolmen veren varastoihin.

– Kuten yleensä, niin suurin tarve on hätäverelle eli veriryhmän O- verelle. Siitä on aina ensimmäiseksi pulaa. Tavallisimmista veriryhmistä A+ ja O+ on käynyt myös vain vähän luovuttajia.

Hätäveri on verta, joka sopii kaikkien veriryhmien edustajille.

Mikä? Veriryhmät Omaa veriryhmää ei tarvitse tietää, kun menee luovuttamaan verta. Veriryhmän saa saa selville verenluovutuksen yhteydessä. Veriryhmä testataan potilaalta myös ennen lisäveren antamista. Veriryhmiä on kahdeksan. Ne ovat A+, A-, O-, O+, AB+, AB-, B- ja B+. Suomalaisten yleisimmät veriryhmät ovat A+ ja O+. Suomalaisia kuuluu vähiten ryhmään AB-. Potilaalle annetaan ensisijaisesti hänen oman veriryhmänsä verta. Lisäksi hätäveri eli O- sopii kaikille. Epäsopiva veri voi johtaa potilaan omien punasolujen rikkoutumiseen.

Veren tarvetta arvioidaan monen asian perusteella. Veren tarpeeseen vaikuttaa se, kuinka paljon edellispäivinä on luovutettu verta ja miten sairaalat ovat sitä käyttäneet. Sen lisäksi arvioidaan tulevien päivien veren tarvetta.

Kesällä verta kuluu hiukan vähemmän, koska sairaaloissa tehdään hieman vähemmän toimenpiteitä, joissa käytetään lisäverta.

– On onni, että sairaaloissa ei kesällä tehdä leikkaustoimenpiteitä ihan täysillä. Tietysti siellä on potilasryhmiä, jotka tarvitsevat verta jatkuvasti, Metsola täsmentää.

Päivi Metsola on Suomen punaisen ristin Veripalvelun pisteen päällikkö Tampereella. Myös Metsola aikoo luovuttaa verta pian.

Hän toteaa, että verta kerätään sen verran, mitä potilaat tarvitsevat.

Veripalvelun tavoitteena on pitää hallussaan koko ajan niin paljon verta, että sitä riittää aina seuraavalle 6–10 päivälle.

– Suomessa ei koskaan ole tullut sellaista tilannetta, että potilas ei olisi saanut verta, koska luovuttajia oli liian vähän. Joskus jonkin yksittäisen veriryhmän varasto on ehkä alle tavoitellun saatavuusasteen, Metsola kertoo.

Luovuttajia kutsutaan

Koska verenluovuttajia on liikkeellä tarvittua vähemmän, veripalvelu kartuttaa luovuttajia ottamalla heihin suoraan yhteyttä.

– Otamme yhteyttä soittamalla, tekstiviestillä, sähköpostilla, uutiskirjeillä ja erilaisilla tiedotteilla, Metsola kertoo.

Mikko Kurkioja luovutti verta maanantaina 126:nnen kerran. Hänelle tulee Veripalvelusta kutsuja aina silloin tällöin.

Verenluovutuksen näkyvyydestä pidetään huolta myös sosiaalisessa mediassa esimerkiksi veribarometrin avulla. Se esittää veren tarvetta kuvallisessa muodossa, jossa iloiset ja surulliset veripisarat esittävät veriryhmiä. Veripisarassa olevan veren määrä ei kuvaa varastossa olevan veren määrää, vaan näyttää arvion sen tarpeesta.

Korona ei leviä verestä

Verta saa luovuttaa kahden viikon kuluttua koronataudin sairastamisen jälkeen. Jos luovuttaja on sairastanut taudin vakavan muodon, ja ollut sen vuoksi sairaalahoidossa, hänen täytyy odottaa kolme kuukautta ennen veren luovuttamista.

Metsola vahvistaa, että tutkimusten mukaan korona ei leviä luovutetusta verestä toiseen ihmiseen.

Koronarokotteen ottaminen ei myöskään estä luovuttamasta verta.

– Koronarokotus ei vaikuta verenluovutukseen. Se ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia, eli siitä ei tule mitään estettä.

Koronarokote voi estää veren luovuttamisen muutamaksi päiväksi silloin, kun sen ottamisesta seuraa vahvoja jälkireaktioita. Muuten rokotteen jälkeen voi tulla luovuttamaan verta vaikka saman päivän aikana.

Sari Virta luovutti maanantaina verta 26:nnen kerran. Hän yrittää käydä luovuttamassa verta puolen vuoden välein, mutta korona-ajan vuoksi edellisestä kerrasta vierähti vuosi. Virta suosittelee kaikkia siihen pystyviä luovuttamaan verta.

Ajanvarauksesta sujuvuutta

Veripalvelun koronasäännökset muuttuivat juhannuksen jälkeen. Ennen juhannusta saattajia ei sallittu mukaan ja maskin käyttö oli pakollista.

Nyt saattajat saavat tulla tilaan mukaan ja maskin käyttäminen on vahvasti suositeltavaa.

Metsola kertoo, että suurin muutos on ajanvarauksessa.

– Verenluovutukseen pitää nykyään varata aika. Se on tietyllä tavalla sujuvoittanut ja rauhoittanut toimintaa. Ennen monet tulivat luovutuspisteen auetessa ja mennessä kiinni, nyt luovuttajat tulevat paikalle tasaisemmin pitkin päivää.

Veripalvelun verenluovutuspaikka sijaitsee Koskikeskuksen kerroksessa 0.

Omaa veriryhmä ei tarvitse tietää, jotta verta voi tulla luovuttamaan.

– Selvitämme joka kerta, mitä veriryhmää luovutettu veri on. Jos haluaa luovuttaa verta, mukaan ei tarvitse muuta kuin kuvallisen henkilötodistuksen.

Hän muistuttaa myös, että verta voi luovuttaa missä tahansa Veripalvelun pisteessä kautta maan omasta kotikunnasta riippumatta.