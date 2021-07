Poliisi epäilee Nurmijärven torstaista kuolonkolaria tahalliseksi – tutkitaan tappona ja tapon yrityksenä

Onnettomuudessa ei ollut poliisin mukaan osallisena alaikäisiä.

Helsinki

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo epäilevänsä, että Nurmijärven Nukarilla torstai-iltana tapahtunut kuolonkolari oli tahallisesti aiheutettu.

– Tutkinnassa on selvinnyt, että kolarissa on syytä epäillä tahallisuutta. Tapahtumasta on kirjattu poliisille ilmoitukset taposta ja tapon yrityksestä, tutkinnanjohtaja, komisario Elina Katajamäki sanoo tiedotteessa.

Teoista epäillään toisen auton kuljettajaa, joka kuoli itse onnettomuudessa.

Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui, kun Hämeentietä pohjoiseen ajanut henkilöauto päätyi vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi etelästä tulleeseen henkilöautoon.

Kummankin auton kuljettajat kuolivat onnettomuudessa. Lisäksi etelästä ajaneen auton kyydissä ollut matkustaja loukkaantui vakavasti. Poliisin mukaan kaikki olivat täysi-ikäisiä. Onnettomuudessa ei ollut muita osallisia.

Turmapaikan ajokeli oli Itä-Uudenmaan poliisin mukaan tapahtumahetkellä normaali.