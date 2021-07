Main ContentPlaceholder

Tampereen maauimalassa on käynyt tänä kesänä jo ennätykselliset 70 000 ihmistä – ”Nyt jos koskaan se on paikkansa ansainnut”

Tampereen maauimala on vetänyt runsaasti väkeä läpi kesän. Liikuntapäällikön mukana runsas kävijämäärä on laittanut uimalan testiin, mutta tähän asti kaikki on sujunut mallikkaasti.

Tamperelainen Sampo Lehtimetsä, 9, esitteli hyppytaitojaan Tampereen maauimalassa. Hänen mielestään uimalassa on parasta juuri hyppytorni.

Aamulehti – Kulunut kesä on ollut maauimalakesä. Näin kertoo Tampereen kaupungin ulkoliikunnan ja uimahallien olosuhteista vastaava liikuntapäällikkö Mikko Heinonen. – Väkeä on piisannut ja ihmiset ovat tykänneet. Tämmöistä vartenhan maauimala on tehty. Hienoa, että tämmöinen kesä saatiin.