Hiittenharjun hotelli palaa Harjavallassa, ilmassa terveydelle vaarallista savua – video palopaikalta

Ihmisiä kehotetaan pysymään sisällä ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Hiittenharjun hotelli Harjavallassa palaa. Pelastuslaitos sai hälytyksen Hiittenharjuntielle kello 18.09 keskiviikkoiltana.

Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta kerrotaan, että palo syttyi kattorakenteista. Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt ovat käynnissä ja hotellin asiakkaita on evakuoitu.

Paloa sammutetaan useiden yksiköiden voimin.

Hotelli palaa ilmiliekeissä. Palosta muodostuu paljon savua. Sankka savupatsas näkyy pitkälle.

Video palopaikalta:

Satakunnan pelastuslaitos on julkaissut vaaratiedotteen, että alueella on ilmassa palosta syntyvää terveydelle haitallista savua. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Paikan päällä Hiittenharjulla oleva Sydän-Satakunnan päätoimittaja Timo Simula kertoi kello 19.50 aikaa, että hotellirakennuksesta on pystyssä enää tiiliseinää, ja koko päärakennus on tuhoutunut. Sen sijaan erilliset rakennukset, joissa on hotellihuoneita, näyttäisivät säästyvän. Myös läheisyydessä oleva huoltoasema näyttäisi olevan turvassa.

Hotellissa on kokoustilat 120 henkilölle ja ruokailupaikat 300 vieraalle. Finlandia Hotel Hiittenharjussa on 66 huonetta, jotka sijaitsevat erillisissä rivitalotyylisissä rakennuksissa.

Uutinen päivittyy.