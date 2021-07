Ministerit kommentoivat tuoreeltaan EU:n ilmastolakipakettia tiedotustilaisuudessa keskiviikkona iltapäivällä.

Ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr), eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kommentoivat tuoreeltaan EU-komission esittelemää ilmastolakipakettia tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Hallitukselta odotettiin tietoa ja kantoja esimerkiksi siihen, miten Suomi suhtautuu komission ehdotuksiin ja mitä ehdotukset Suomelle tarkoittavat.

Krista Mikkonen aloitti tilaisuuden muistuttamalla, että Suomi on ollut EU:ssa vahvasti ajamassa 55 prosentin päästövähennystavoitetta.

Hänen mukaansa on merkittävää, että komissio on vain puolessatoista vuodessa koronapandemian keskellä saanut rakennettua näin kattavan paketin lainsäädäntöehdotuksia.

– Se on osoitus siitä, että EU ottaa ilmastokriisin tosissaan, Mikkonen sanoi.

Mikkosen mukaan tavoite tulisi kuitenkin nähdä miniminä, ja kokonaisuuden tavoitteita pitäisi pyrkiä pikemminkin ylittämään kuin toteuttamaan sen tavoitteita rimaa hipoen.

Tuppurainen huolissaan talvimerenkulusta

Tuppuraisen mukaan Suomi on korostanut vaikuttamistyössään EU:ssa päästökaupan merkitystä.

Viime aikoina Suomi on lisäksi korostanut myös kansallisia erityispiirteitä, jolla Tuppurainen oletettavasti tarkoitti esimerkiksi metsiin ja talvimerenkulkuun liittyviä asioita. Talvimerenkulun kohtalosta Tuppurainen ilmaisi jälleen huolensa.

Metsiin liittyen hän korosti, että Suomi on tehnyt jo paljon toimia hiilinielujen vahvistamiseksi.

– Suomi on jo merkittävä edelläkävijä, kun uusia toimia ja käytäntöjä nielujen kasvattamiseksi kaivataan muualla EU:ssa.

Tuppuraisen mukaan siirtyminen uudenlaiseen laskutapaan hiilinielujen tavoitteiden laskemiseksi olisi hyvä ja Suomen ajaman linjan mukainen.

Unionin tavoitteena leikata päästöjä rajusti

Komissio julkisti aiemmin keskiviikkona suuren paketin lainsäädäntöä, jonka on tarkoitus vastata EU:n päästövähennystavoitteisiin.

Unionin tavoitteena on leikata vuoteen 2030 mennessä päästöjä 55 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoon.

Paketissa ehdotettuja keskeisiä toimia ovat esimerkiksi hiilimaksut, uusien autojen päästöttömyys vuoteen 2035 mennessä sekä päästökaupan laajentaminen tieliikenteeseen ja rakennusten lämmitykseen.

Lisäksi komissio haluaisi nostaa esimerkiksi uusiutuvan energian osuuden ja energiatehokkuuden tavoitteita.

Ministerit kommentoivat pakettia Twitterissä

Osa ministereistä on jo kommentoinut pakettia sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kutsui pakettia ainutlaatuiseksi ilmastotoimien kokonaisuudeksi.

”Tämä kesä on osoittanut, että ilmastokriisi on täällä”, Mikkonen kirjoitti.

Helteet mainitsi myös opetusministeri Li Andersson (vas). Hän painotti monen viestin ketjussaan sitä, että ilmastopäätösten tahtia on kiristettävä ja että ”naiivin ilmastopuheen aika alkaa olla ohi”.

– Kun komission esitysten käsittely alkaa, Suomen on varmistettava, että ilmastopaketista saadaan vahva. Suomi ei saa olla taantumuksellinen voima, joka pyrkisi heikentämään ilmastopolitiikan kunnianhimoa, Andersson kirjoitti muun muassa.

Kantaa otti nopeasti myös Anderssonin puoluetoveri, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas).

– EU:n ilmastopaketti on merkittävä askel ilmastotaistelussa. Suomen kannalta on hyvä, että koko EU etenee kohti hiilineutraaliutta. Talouden kannalta on parempi tehdä välttämättömät toimet enemmin kuin myöhemmin. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus huomioitava toimeenpanossa, Sarkkinen kirjoitti.

