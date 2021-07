Lempäälän Savontiellä kahden henkilöauton kolari – kuusi ihmistä sairaalaan jatkotutkimuksiin

Aamulehti

Lempäälän Savontiellä sattui kahden henkilöauton kolari sunnuntai-iltana kello 18 aikaan. Kolarissa oli mukana yhteensä kuusi ihmistä, ja ensihoito vei heidät jatkotutkimuksiin. Autot kolhiintuivat hinauskuntoon.

Onnettomuuspaikka on Lempäälässä Yräysjärven kohdalla. Savontie eli tie 3110 on tällä kohtaa hyvin mutkainen ja mäkinen. Tie on sorapäällysteinen tällä osuudella.

– Autot olivat tulleet vastakkaisista suunnista ja osuneet kulmittain yhteen. Toisessa autossa oli kaksi ja toisessa neljä ihmistä, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitoksesta paikalla ollut palomestari Jarno Majaniemi.

Kaikki olivat tajuissaan ja pääsivät omin voimin ensihoidon kyytiin. Ainakaan ulkoisesti kukaan ei vaikuttanut loukkaantuneen vakavasti.

Tie oli suljettuna liikenteeltä kello 19.30:een saakka.