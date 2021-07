Kesästä voi tulla koko mittaushistorian lämpimin – Maasto on nyt hyvin kuivaa Pirkanmaalla: ”Pienikin kipinä saattaa olla alku isolle palolle”

Ilmatieteen laitoksen mukaan on vielä mahdollista, että kesästä tulee koko Suomen mittaushistorian lämpimin. Mikäli kuivuus jatkuu, riski maasto- ja metsäpaloille on Pirkanmaalla erittäin suuri.

Aamulehti

Kuivuus työllistää nyt paljon Pirkanmaan pelastuslaitosta. Metsäpalovaroitus on ollut voimassa jo pitkään. Hälytyksiä maastopaloista ja savuhavainnoista tulee pelastuslaitokselle päivittäin.

Valvontalentokoneet ovat Pirkanmaalla aktiivisia, ja niillä tehdään pari lentoa päivässä. Viime päivinä paloja on ollut muun muassa Pirkkalassa ja Lempäälässä.

– Metsäpaloindeksin ollessa näin korkealla palo syttyy helposti ja leviää erittäin nopeasti. Ennen kuin pääsemme paikalle, palo saattaa olla levinnyt jo isollekin alueelle, Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Juha Seppälä sanoo.

Maaston kuivuuden jatkuessa tai lisääntyessä Pirkanmaalla riski maasto- ja metsäpaloille on erittäin suuri. Seppälä muistuttaa, että avotulia ei saa sytyttää lainkaan metsäpalovaroituksen ollessa voimassa.

Pelastusviranomainen on velvoitettu ilmoittamaan poliisille tahallisista ja tuottamuksellisista paloista, kuten esimerkiksi avotulesta alkaneesta metsäpalosta.

Sadetilanne näyttää heikolta

Ilmatieteen laitoksen mukaan koko maassa on pitkään jatkunutta kuivuutta, ja maastopalojen riski on kohonnut. Metsäpaloindeksin mukaan riski maastopaloon on Pirkanmaalla vaarallisen kuivuuden akselilla.

– Pienikin kipinä saattaa olla alku isolle palolle, Ilmatieteen laitoksen tutkimuspäällikkö Ari Karppinen sanoo.

Suomessa on lähes joka kesä ajanjaksoja, jolloin metsäpaloindeksissä mennään erittäin vaarallisen kuivuuden alueelle. Erittäin vaarallista kuivuutta on odotettavissa jälleen tänä kesänä poikkeuksellisen kuuman sään takia.

– On täysin mahdollista, että kesästä tulee jopa koko Suomen mittaushistorian lämpimin. Sademäärissä ei toistaiseksi ole havaittu yhtä suuria poikkeamia pitkän ajan keskiarvoihin, mutta tässäkin on selviä alueellisia vaihteluita. Etelässä on normaalia kuivempaa, ja pohjoisessa sademäärät ovat normaalitasolla, Karppinen sanoo.

Sateet pelastaisivat kuivuudelta, mutta Karppisen mukaan sateiden suhteen tilanne näyttää epävarmalta.

– Lähipäivinä on ennustettu sadekuurojen tuovan paikallisesti pientä helpotusta Suomen kuivuuteen. Mitään pitkäkestoisia sateita tai suuria sademääriä ei ole kuitenkaan lähipäivien ennusteessakaan näkyvissä, joten metsäpaloriski pysyy jatkossakin korkeana.

Erityisesti Etelä- ja Itä-Suomessa on olemassa riski kuivuuden kehittymisestä entistä huolestuttavampaan suuntaan.