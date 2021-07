Jo nyt on kiistaa siitä, mennäänkö ilmasto- vai työllisyyskärki edellä. Myöhemmin syksyllä Suomen jättihanke saa sinetin, kun Hornetin seuraaja valitaan.

Kun eduskunta hiljeni kesänviettoon, moni kansanedustajista huokaisi helpotuksesta; saatiinhan sote-uudistus yli 15 vuoden pyristelyn jälkeen maaliin.

Loppukeväästä paketoitiin myös EU:n elvytyspaketti maratonkeskustelujen jälkeen. Kirsikkana kakun päällä oli historiallinen tapahtuma, kun eduskunta antoi potkut Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajalle Tytti Yli-Viikarille.

Kesätauko tekee monelle terää, sillä syksyllä odottavat uudet haasteet. Ministereiden kesälomat ovat lyhyempiä, keskimäärin 3–4 viikon mittaisia. Osa pitää lomiaan pätkissä.

Näennäisestä hiljaisuudesta huolimatta vanhat kevätkaudelta jääneet kaunat muhivat hallituksen kulisseissa. Mihinpä ne olisivat kadonneet.

Suurten päätösten keskellä käytiin kuntavaalit. Niiden tulos heijastelee myös hallitustyöskentelyyn.

Vaaleissa pääministeripuolue sdp sekä vihreät ottivat takkiinsa. Keskusta onnistui tekemään jonkin sortin torjuntavoiton, sillä povattiinhan puolueelle alhaisempaa tulosta kuin minkä se onnistui saavuttamaan. Puheet apupuolueen roolista hallituksessa voi vähitellen karistaa.

Kevään puoliväliriihi antoi esimakua siitä, että rivit hallituksessa ovat kaikkea muuta kuin suorat. Riihi venyi kuin kuminauha ja keskusta lonksutteli hallitusovea useampaan kertaan.

Nyt tämän saman konstin on ottanut käyttöönsä vihreät. He uhittelevat lähtevänsä hallituksesta, jos syksyn budjettiriihessä ei saada työllisyys- ja ilmastotoimia etenemään. Ärhentelyjä on luvassa puolin ja toisin.

Vihreillä on kiire pönkittää vaatimuksiaan surkean vaalituloksen takia. Veikkaus on, että vihreät aiheuttavat vielä monta koettelemusta sekä sdp:lle että keskustalle.

Hallitus on sitoutunut jo aiemmin päätettyjen työllisyystoimien lisäksi siihen, että valtiontalouden tukemiseksi tehdään ratkaisuja 110 miljoonalla eurolla.

Summa on valtiontalouden kannalta pienehkö, mutta siitä tulee hankala rasti.

Vanhempainvapaalta palannut vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on puolestaan vaatinut, että syksyn budjettiriihi on ilmastoriihi, eivätkä työllisyystoimet olisi keskiössä. Vasta ensi kevään kehysriihi olisi oikeampi ajankohta.

Keskusta puolestaan kiirehtisi uudistuksia, sillä puolueen mukaan budjettiriihen tärkein tavoite on palata normaaliin, talouden pitkän aikavälin tarkasteluun.

Jos veikata pitää, niin riihestä ei tulla tälläkään kertaa ulos käsikynkässä, vaan mustuneita ja kolhuja saaneina.

Oman jännitysmomenttinsa loppukesään ja syksyyn tuo korona. Miten se saadaan rauhoitettua?

Koronan hallinta otti rajua takapakkia, kun jalkapallon EM-kisoista Pietarista saatiin tuliaisia satoja tartuntoja.

Hallituksella riittääkin puuhaa matkustusrajoitusten säätämisessä. Ei ole ensimmäinen kerta, kun hallituksen sisällä tapellaan rajoitusten asteesta. Lievempää vaiko kireämpää?

Nyt kiistaa aiheutti se, miten tiukasti maat luokitellaan koronaturvallisiksi. Eduskunta hyväksyi matkustusrajoitusten lieventämistä koskevan lain ennen kesätaukoaan. Rajoituksilla on suuri merkitys matkailualalle.

Suurin ponnistus on hävittäjäkauppa. Hallituksen odotetaan tekevän päätöksen Hornet-kaluston seuraajasta tämän vuoden lopulla. Kyse on rauhanajan suurimmasta asekaupasta.

Eduskunta on myöntänyt hävittäjiin kymmenen miljardin euron tilausvaltuutuksen.

Hävittäjät ovat olleet esillä viime aikoina kansanedustaja Kimmo Kiljusen (sd.) toimittaman kirjan vuoksi.

Kirjaan on koottu useiden eri kirjoittajien näkemykset. Osassa kirjoituksista annetaan kovaa kritiikkiä hankkeelle. Kauppaa pitäisi siirtää koronan aiheuttaman iskun takia, osa epäilee koneiden elinkaarikustannuksia.

Jotkut taas ovat sitä mieltä, että Suomi on ostamassa vanhentunutta tekniikkaa. Kirjoituksissa epäillään myös, että koko hanke on pienen kenraalijoukon junailema.

Kauppaa on helppo arvostella, mutta hanke kulkee eteenpäin kuin juna. Hallituspuolueista hankkeeseen ovat sitoutuneet vankemmin keskusta, sdp ja rkp. Vasemmistoliitosta ja vihreistä voi kuulua tyytymättömyyden sointuja, mutta hanketta ne eivät kaada.

