Tutkimus: Yli puolet Tor-verkossa laittomia kuvamateriaaleja hakeneista kertoi nähneensä kiellettyä aineistoa jo alaikäisenä

Noin puolet vastaajista halusi jossain määrin lopettaa lapsen seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin käytön.

STT

Moni hyväksikäyttömateriaalia Tor-verkossa hakeneista on nähnyt aineistoa jo alaikäisenä, selviää Suojellaan Lapsia -yhdistyksen järjestämästä kyselytutkimuksesta.

“Help us to help you” eli “Auta meitä auttamaan” -kyselyyn on vastattu yli 7 000 kertaa. Kyselyyn on voinut vastata yli kymmenellä kielellä.

Kyselyyn hankittiin vastaajia siten, että Tor-verkosta sisältöä hakevassa Ahmia-hakukoneessa laittomiin kuvamateriaaleihin liittyvät hakusanat ohjasivat hakijan sivulle, josta pääsi tutkimuskyselyyn.

Noin 70 prosenttia vastaajista oli nähnyt kuvamateriaalia lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ensimmäisen kerran alle 18-vuotiaana. Lisäksi peräti 40 prosenttia oli nähnyt kyseistä kuvamateriaalia ensimmäisen kerran alle 13-vuotiaana.

Kyselyn tulokset osoittavat myös, että noin 45 prosenttia vastanneista käyttää lapsiin kohdistuvaa, seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia 4–13-vuotiaista tytöistä ja noin 20 prosenttia vastanneista 4–13-vuotiaista pojista.

Tor-verkko nousi esille myös syksyllä psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron yhteydessä, sillä potilastietoja julkaistiin Tor-verkkoon.

Lue lisää: Tällainen on salattu Tor-verkko, jossa Vastaamo-tietomurron kiristäjä toimii – Lue seitsemän olennaista kysymystä ja vastausta

Suurin osa vastaajista ei ole kertonut toiminnastaan kenellekään

Suojellaan lapsia ry:n toiminnanjohtajan Nina Vaaranen-Valkosen mukaan kohderyhmä on ollut niin sanotun kevyemmän pimeän verkon käyttäjät, ei kovan luokan rikolliset, joilla on omat verkostonsa kuvamateriaalin jakamiseen.

– Jos mietitään ennaltaehkäisyä, kyselyllä emme todennäköisesti tavoita kovimman luokan rikollisia, Vaaranen-Valkonen kertoo.

Alustavat tutkimukset osoittavat, että noin puolet vastaajista halusi jossain määrin lopettaa lapsen seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin käytön, siinä kuitenkaan onnistumatta. Suurin osa, noin 60 prosenttia vastaajista, ei ole koskaan kertonut toiminnastaan kenellekään.

Kyselytutkimukseen on tullut paljon avoimia vastauksia, joita Vaaranen-Valkosen mukaan halutaan analysoida vielä tarkemmin. Hän on lukenut kyselyn kaikki avoimet vastaukset ja on vakuuttunut tuloksista.

– Vastausten perusteella data näyttäytyy hyvin validina, mitä en itsekään uskonut aluksi. Kyllä täällä on todella merkittäviä ja surullisiakin vastauksia siitä, että miten vastaajat kuvailevat itseään, hän kertoo.

Suojellaan lapsia on tuottamassa yhdessä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa omahoito-ohjelmaa henkilöille, jotka käyttävät lapsen seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia. Se julkaistaan sekä englanniksi että espanjaksi pimeän verkon puolella niin, että sitä voi käyttää anonyymisti.

Lasten hyväksikäyttömateriaali kerääntyy Tor-verkkoon

Suomalaisen Juha Nurmen kehittämä Ahmia-hakukone on suosituimpia Tor-verkon hakukoneita.

Nurmea pyydettiin lisäämään kysely hakutuloksiin, mikä ei teknisesti ollut vaikeaa.

– Ennen tietyillä hakusanoilla ei ole näytetty mitään hakutuloksia, mutta nyt näytetään hakutuloksien sijaan Pelastakaa Lapset ry:n 2019 lisätty omahoito-opas ja nyt tämä kysely.

Nurmi tutki vuonna 2019 valmistuneessa väitöskirjassaan Tor-verkon rikollisuutta. Tor-verkkoon kerääntyy Nurmen mukaan lapsien seksuaaliväkivaltaa kuvaavaa materiaalia kumulatiivisesti, koska materiaalia on vaikea poistaa.

– Materiaalin julkaisijaa on hyvin hankala löytää eikä sitä pysty poistamaan lopullisesti, koska sen on yleensä joku ladannut ja pystyy julkaisemaan uudestaan, Nurmi kertoo.

Vaaranen-Valkonen kertoo, että kyselylinkki on saatu myös muille hakusivustoille.