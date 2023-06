Tampereen Sisun Minetit valloittivat tuplamestaruuden EM-kotikisoista – ”Tosi hyvä fiilis, ei olisi voinut olla parempi kevään päätös”

Joukkuevoimistelu

Minetit Junior saavutti kultaa Vantaalla 27.–28. toukokuuta pidetyssä EM-tapahtumassa. Samalla käyty Challenge Cupin kolmas kisa toi Tampereen Sisun kokoonpanolle kauden toisen nuorten maailmancupin voiton pisteillä 54,750. Hopealle taituroi Olarin Voimistelijoiden OVO Junior Team potilla 53,900 ja pronssille Viron Rytmika Junior Team pistein 49,800.

”Kevätkautemme uudella jumalatar Morrigan -teemaisella ohjelmallamme päättyi nyt Vantaalle. Kotikilpailujen tunnelma oli upea koko viikonlopun ja kannustus oli loistavaa. Kokonaisuutena tapahtuma oli onnistunut. Saimme tehtyä molempina päivinä kelpo suoritukset, jotka palkittiin siis Euroopan mestaruudella, joka oli seuran ensimmäinen joukkuevoimistelun 14–16-vuotiaiden juniorisarjassa”, riemuitsivat nuoret Minetit Ella Koskinen, Emma Kauppinen, Minttu Malinen, Minttu Mikkola, Elle Sovelius, Serafiina Niininen, Lilja Peurakoski ja Saimi Sepponen.

”Olemme saaneet kevään aikana arvokasta kokemusta kansainvälisiltä areenoilta myös ulkomailla. Maailmancupin kisassa Bulgarian Sofiassa ylsimme hopealle, Ranskan Miramasissa saavutimme kultaa. Nyt alkaa peruskuntokausi, jonka aikana kehitämme muun muassa fyysisiä ominaisuuksiamme.”

”Kesällä siirrämme katseet kohti marraskuussa käytäviä MM-kisoja, jotka järjestetään tällä kertaa Kazakstanissa. Ohjelmaan lähdemme hakemaan varmuutta sekä rutiinia, jotta syksyn tapahtumissa tulisi onnistuneita ja puhtaita suorituksia.”

Vuodenvaihteessa lajiin otettiin käyttöön uudistetut säännöt, joissa suurin muutos on maksimipisteiden nousu 20 pisteestä 30 pisteeseen. Tämä on tuonut mukanaan vaikeampia ja näyttävämpiä ohjelmia.

”Kisaaminen uusilla säännöillä on ollut erilaista, mutta se on tuonut hyvää kehitystä lajille ja on ollut piristävä uudistus. Lähdemme motivoituneina nostamaan taitojamme entistä korkeammalle tasolle kohti syyskautta”, vakuuttivat Minettien juniorit.

Minetit valloitti Vantaan areenalla naisten sarjan kultaa venymällä finaalissa niukasti ohi hallitsevan mestarin eli Bulgarian maajoukkueen.

Myös Sisun naisten joukkue Minetit nappasi Vantaalta kotiin kirkkaimman mitalin päihittäen hallitsevan maailmanmestarin Bulgaria National Teamin. Minetit onnistui sunnuntain finaalissa yleisön pauhaavassa kannustuksessa erinomaisesti kahmien päivän korkeimmat pisteet. Tämä riitti nostamaan suomalaiset 0,100 pinnan kaulalla mestaruuteen ennen bulgarialaisia kokonaispotilla 55,700.

”Tosi hyvä fiilis, saatiin tehtyä tiukassa paikassa yksi kauden parhaimmista suorituksista. Ei olisi voinut olla parempi kevään päätös”, iloitsi Minettien kapteeni Sanni Hartman.