Leimaus valtaa kadut ja maastot usean päivän ajaksi, Tampereelle kokoontuu yli 1500 suunnistajaa

Suunnistus

Leimaus on Suomen suurin lasten ja nuorten suunnistusleiri, joka kokoaa vuosittain yhteen muhkean määrän lajia harrastavia 8–18-vuotiaita. Leiri pidetään kiertävästi eri puolilla Suomea, sen tavoitteena on antaa eväitä ja inspiraatiota suunnistuksen pariin vaikka koko loppuelämän ajaksi.

Suomen Suunnistusliitto myöntää leirin järjestelyoikeudet aina vuosittain paikalliselle seuralle tai yhteisölle, tällä kertaa 5.–8. kesäkuuta kirmattavan Leimauksen isäntänä toimii Tampereen Pyrinnön suunnistusjaosto.

Leiri näkyy tulevan viikon maanantaista torstaihin Tampereen katukuvassa, puistoissa ja Kaupin maisemissa. Nuoret asustavat eri puolilla Tamperetta ja kulkevat bussilla sekä erityisesti ratikalla majoituspaikoista suunnistamaan. Ratikka onkin monelle muualta tulevalle uusi ja jännittävä kokemus.

Leimausta on pidetty vuodesta 1995 lähtien, osallistujamäärä on vaihdellut 1000–2000 suunnistajan välillä. Nyt mukaan on ilmoittautunut reilut 1500 innokasta lajiystävää, joten kanssaihmisten on hyvä huomioida esimerkiksi mahdolliset ruuhkat julkisessa liikenteessä tapahtuman tiimoilta.

Leiriohjelmaan mahtuu sekä sprinttisuunnistusta että maastoharjoituksia. Sprinttitreenit vedetään yliopiston ja Tullin alueella sekä Rauhaniemessä ja Koukkuniemessä. Maastoharjoitukset ovat Kaupissa, kertaalleen mennään bussikuljetuksella Pinsiön kangasmaastoihin.

Leirin avajaisia vietetään siis ensi maanantaina kello 18.45 ja tapahtuman huipentava yhteinen viesti kirmataan torstaina kello 9.15 alkaen. Nämä keräävät koko leiriväen Kaupin pesäpallostadionille.