Tampere Saintsin junnut komeilevat ykkösdivarin kärjessä, pyhimysten U15-porukalla jo kaksi isoa voittoa

Jenkkifutis

Tampere Saints korkkasi kautensa U15-nuorten ykkösdivarissa toukokuun alussa voittamalla edelliskauden ykkösvastuksen Vaasa Royalsin vieraissa tyrmäävin numeroin 52–0. ”Meidän otteemme oli hieman fyysisempää, ja käytössämme oli enemmän erilaisia pelejä”, pohti Vaasassa päävalmentaja Henri Toimista sijaistanut Jessie Robbins.

Amerikkalaisvahvistus Robbins huhkii alkavalla kaudella Saintsin miesten edustuksen pelinrakentajana, ja hän on toiminut suuressa roolissa kevään juniorivalmennuksessa. ”Jokainen hoiti oman osansa hienosti ja noudatti tarkasti valmennuksen ohjeita. Mikä tärkeintä, joukkue selvästikin nautti pelaamisesta”, summasi Robbins avauskoitoksen tunnelmia.

Kotkaan Eaglesia haastamaan Saints suuntasi 14. toukokuuta kapean 12 pelaajan rosterin turvin, mutta onnistui jälleen puristamaan upean voiton, lukemin 66–30. Pyhimysten tehokkaimpana urakoi pelinrakentaja Joona Tuominen, joka vastasi 34 pisteellä ottelun suurimmasta potista, useasta taklauksesta aloituslinjan takana sekä yhdestä syötönkatkosta.

Kamppailun sykähdyttävin hetki nähtiin, kun aloituspotkusta maaliin asti Konsta Mäenpään toimesta palauttama 70 jaardin touchdown hylättiin ennenaikaisen vihellyksen vuoksi ja potku uusittiin.

Konsta kohautti olkapäitään ja toisti tismalleen saman, mitä oli hetki sitten tehnyt palauttaen uudestaan 70-jaardisen aloituspotkun maaliin. Saintsin keskushyökkääjä Mäenpää juoksi ottelussa kaikkiaan neljä touchdownia.

”Tämä Saintsin nuori joukkue on selvästi nälkäinen ja halukas uusimaan sarjan mestaruutensa. Paljon on kuitenkin kehittymisen varaa, ja nyt on muutaman viikon tauko ennen seuraavaa koitosta. Päästään hiomaan perusasioita sekä parantelemaan loukkaantumisia”, linjasi valmentaja Toiminen jatkosuunnitelmia.

Kuudesta runkosarjaottelustaan pyhimysten joukkue on siis pelannut ja voittanut nyt kaksi. Seuraavaksi Vaasa Royals saapuu vieraaksi Pyynikin pyhättöön 18. kesäkuuta, Kotka Eagles ottaa revanssin pyhimyksistä 2. heinäkuuta Pyynikin urheilukentällä ja Porvoo Butchers kohtaa Saintsin Pyynikillä 30. heinäkuuta. Sarjan viimeiset taistot käydään elokuussa.