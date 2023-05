Valkeakosken Voimistelijoiden ja Tampereen Sisun nuoria valittiin Suomen riveihin EM-areenalle

Kilpa-aerobic

Valkeakosken Voimistelijoilla oli menestyksekäs 40 mitalisijan kevätkausi kilpa-aerobicissa ja seuran edustajia nähdään taas myös lajin arvokisoissa. Turkin Antalyassa 17.–19. marraskuuta järjestettävään EM-tapahtumaan tähtäävä Suomen maajoukkue vahvistettiin viime viikolla, VaVon juniorit saavuttivat sinivalkoisten riveihin kaksi edustuspaikkaa.

Turkkiin suuntaa 15–17-vuotiaiden naisten yksilösarjassa mittelevä Meri Vahteristo, joka sijoittui edellisellä kaudella 12–14-vuotiaiden World Age Group -tapahtumassa Portugalissa historiallisesti finaalin seitsemänneksi. Vuoden vaihteessa vanhempaan ikäsarjaan noussut Meri vakuutti tuomarit uudella taiteellisella Anastasia-musikaalista inspiroituneella koreografialla sekä puhtaalla tekniikallaan.

VaVosta toisen edustuksen hankki 15–17-vuotiaiden joukkue Viivi Komu, Julia Alimyllymaa sekä Meri Vahteristo. Kolmikko hallitsi sarjaansa koko kevään voittaen jokaisen karsinnan ja päälle Suomen mestaruuden.

VaVo taisteli karsinnoissa tiukasti Turun Urheiluliiton kanssa vielä 15–17-vuotiaiden ryhmäsarjassa. Toisessa karsinnassa koskilaiset Alimyllymaa, Komu, Vahteristo, Milja Kautto ja Inessa Romaniv veivät voiton, mutta ratkaisevassa SM-finaalissa viisikko sijoittui hopealle, joten paikka meni turkulaisille.

”Kaikilta seuran junioreilta on nähty läpi kauden vakuuttavia suorituksia yksilöinä ja kokoonpanoissa. Porukkamme on hitsautunut hyvin yhteen, vaikeustaso on kansainvälisellä tasolla nuoresta iästä huolimatta”, kehui VaVon päävalmentaja Laura Vihervä. ”Olen tosi onnellinen, että ahkera harjoittelu ja hienot suoritukset karsinnoissa palkittiin nyt EM-lipuilla.”

Sisun huippulupaus, nuorten MM-hopeamitalisti Sampo Nousiainen tavoittelee Euroopan mestaruutta 15–17-vuotiaiden yksilösarjassa.

Tampereen Sisustakin valittiin useampi urheilija maajoukkueeseen. 15–17-vuotiaiden miesten yksilösarjassa Turkissa voimistelee sisulaisista Sampo Nousiainen, jonka tavoitteena on Euroopan mestaruus. Sampo ylsi viime vuonna MM-hopealle ja tältä keväältä taskussa on jo Portugalin kilpailun voitto. Sampon hyvän suoritustekniikan ja vaikeusasteen lisäksi kesän ja syksyn treeneissä paneudutaan erityisesti taiteellisuuden kehittämiseen.

Sampo taituroi Turkissa myös parisarjassa Turun Urheiluliiton Jade Sirviön kanssa. Tuore yhteistyö on lähtenyt lupaavasti käyntiin, kaksikon tavoitteet EM-areenalla on asetettu korkealle.

Aikuisten sarjassa Suomea edustaa Sisun joukkue Anniina Nääppä, Anni Pulkki ja Lumi Vahteristo. Anni sekä Anniina voimistelevat ensimmäistä vuottaan aikuisissa, mutta arvokisoista kolmikolla on kokemusta nuorten sarjoista. Joukkue itse tuumaa, että kahdeksan parhaan finaali voisi olla mahdollinen tavoite EM-lavalla.