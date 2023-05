Spartans urakoi uusia aluevaltauksia divareissa, Pirkkalan miehet ja naiset avaavat kautensa toukokuun lopulla

Jenkkifutis

Toukokuun viimeisenä lauantaina käynnistyvässä miesten ykkösdivarissa pelaavat tällä kaudella Tampere Saints, Vantaa Taft, Kotka Eagles, Helsinki Wolverines, Oulu Northern Lights sekä Pirkkala Spartans, joka nähdään nyt ensimmäistä kertaa Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Kuusikosta kaksi parasta ratkaisee mestaruuden Spagettimaljassa elokuun lopulla.

Spartansin osalta lisää uusia tuulia puhalsi edellisen kauden loppujuhlassa, jossa julkaistiin tieto naisten edustuksen perustamisesta. Uutinen otettiin vastaan suurella riemulla, sillä tätä oltiin odotettu jonkin aikaa. Pirkkalan jenkkifutiksen historiikkiin viime tammikuu merkittiin tärkeänä hetkenä, tuolloin Spartansin naiset ilmoittautuivat kakkosdivariin tulevalle kaudelle.

"Viisi vuotta sitten asetettiin tavoite, että 2023 pelataan ilman maksettuja vahvistuksia ykkösdivisioonaa ja seurassa on useampi kuin yksi joukkue”, kertoi Pirkkala Spartansin puheenjohtaja ja miesten päävalmentaja Toni Uusitalo. ”Nyt näihin on päästy ja on aika asettaa uudet tavoitteet. Ensi syksynä on tarkoitus käynnistää seuran junioritoiminta amerikkalaisen jalkapallon sekä lippupallon parissa."

Spartansin miesten kausi alkaa 27.5. Oulussa Northern Lightsia vastaan, seuran naiset kohtaavat samana päivänä urakan avauksessaan Hyvinkää Falconsin vieraissa. Viiden joukkueen kakkosdivarissa taistelevat lisäksi Kuopio Steelers, Seinäjoki Crocodiles ja Helsinki Wolverines.