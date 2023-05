Uudistuneet pyhimykset avaavat Vaahteraliigan kautensa Turussa – ”Koko talvi on tehty kovaa duunia”

Jenkkifutis

Naisten Vaahteraliiga potkaistaan käyntiin toukokuussa neljän joukkueen tiiviinä sarjana. Viime vuonna pronssille yltänyt Tampere Saints aloittaa urakkansa lauantaina 14. toukokuuta vieraskamppailulla, jossa vastaan asettuu hallitseva mestari Turku Trojans.

Pyhimykset suuntaavat liigan haasteisiin uudistuneen rosterin voimin. Pelinrakentajan tontille astuu Mikkeli Bouncersissa edellisellä kaudella vaikuttanut Emmi Kolehmainen. “Emmi on urheilijana äärimmäisen tunnollinen, ahkera ja pelinlukutaitoinen. Uskon, että meidän laadukas laitahyökkääjäkaarti pääsee nopeasti samalle sivulle hänen kanssaan”, kommentoi Saintsin päävalmentaja Mikko Aspinen.

Saints on saanut riveihin lisäksi useita maajoukkuetason vahvistuksia sekä uusia lajin pariin löytäneitä tulokkaita. Ryhmä on päässyt treenaamaan ja leireilemään nousujohteisesti, minkä on pistänyt merkille myös seuran toiminnanhoitaja Marcus Lönnqvist:

”Naisten joukkueella on mahtava yhteishenki, koko talvi on tehty kovaa duunia Aspisen johdolla. Tunnit punttisalilla talven aikana ovat näkyneet aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja näkyvät varmasti kesällä kentällä.”

Saintsin kokoonpanossa taituroi myös MM-turnauksessa 2022 komeasti menestyneitä urheilijoita. Kotikisojen pronssiporukasta pyhimyspaidan pukevat tällä kaudella päälleen Emilia Räty, Lotta Ahonen, Aino Joro, Henna-Maija Alakoskela, Saara Asikainen sekä Anni Pajunen.

Pyhimysten kotiavaus on vuorossa lauantaina 10. kesäkuuta Pyynikillä sarjanousija Oulu Northern Lightsia vastaan.

Tampere Saints naisten kotiottelut Pyynikin urheilukentällä:

lauantaina 10.6. Oulu Northern Lightsia vastaan alkaen kello 13

lauantaina 8.7. Turku Trojansia vastaan alkaen kello 18

lauantaina 29.7. Helsinki Wolverinesia vastaan alkaen kello 18