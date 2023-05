Tampereen naiset jätettiin pisteittä Kakkosen avausotteluissa – ”Vaikea ennustaa mitä on tulossa, mutta kiva päästä mittaamaan taas oma taso”

Jalkapallo

TKT:n naisten edustus aloitti Kakkosen kautensa torstaina 27. huhtikuuta kotona Kaupissa porilaista Musan Salamaa vastaan, TPV kohtasi puolestaan lauantaina Paloheinän tekonurmella Helsingin Palloseuran kakkosporukan. Molemmat tamperelaisryhmät jäivät kuitenkin tällä kertaa ilman palkintoa, kun MuSa nappasi voiton luvuin 2–0 ja HPS/2 piti pintansa maalein 4–1.

TPV:n edellinen kausi oli kaksijakoinen. Kesätauolle mentäessä punapaidat tuskailivat taulukossa pohjimmaisena ilman pisteitä, joten syyskierroksella nähty taistelu putoamisviivan yläpuolelle oli komeaa seurattavaa, joukkue todella näytti kanttinsa tiukassa paikassa.

”Meillä on tapahtunut hallittua muutosta talven aikana. Runko on säilynyt jossain määrin, mutta vaihtuvuus on ollut isoa. Voisi sanoa, että noin puolet avauskokoonpanosta on mennyt uusiksi. Joukkueessamme on nyt enemmän leveyttä, mikä tarkoittaa, että meillä on enemmän vaihtoehtoja taktiikan ja peluuttamisen suhteen”, kertoi TPV:n päävalmentajana jatkava Mikko Lepistö.

Punapaidat nousivat viime syksynä lopulta seitsemänneksi yhden sijan sekä kaksi pistettä Kisatovereiden edelle, siniharmaat säilyivät Kakkosessa siis viimeisenä, lähtöpassit sarjaporrasta alemmas saivat TPS/2 ja Lieto.

”Uuteen kauteen valmistautuminen oli varsin vaihtelevaa. Ajoittain päästiin ihan mukavasti harjoittelemaan, välillä kelit tai loukkaantumiset aiheuttivat harmaita hiuksia. Niistä ollaan kuitenkin selvitty ja nyt kun ottelut alkavat, melkein täydellä porukalla mennään tositoimiin”, kertasi Kisatovereiden päävalmentaja Teemu Järvinen.

”Pelaajia on ollut ringissä sellainen määrä, että tullaan toimeen, mutta tilaa olisi lisää. Muutama tuore tulokas kokoonpanosta löytyy ja muutama viime kauden pelaaja vielä odottaa, josko se aurinko sieltä nousisi esiin.”

”Sarjassa on paljon uusia joukkueita, joten vaikea ennustaa mitä on tulossa, mutta kiva päästä mittaamaan taas oma taso ja suunnata bussi välillä myös isolle kirkolle.”