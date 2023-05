Pirkanmaan kiitureilta komea panos Portugalin EM-kilpailuissa – ”Suomi suoriutui joukkueena todella hyvin”

Pyöräsuunnistus

Portugalin Louléssa 25.–29. huhtikuuta pidetty EM-tapahtuma käynnisti pyöräsuunnistuksen arvokisakauden, tällä kertaa miteltiin aikuisten, 20-vuotiaiden nuorten sekä 17-vuotiaiden nuorten sarjoissa.

Suomalaisten kokoonpanossa tapahtui alkuperäisten valintojen jälkeen muutoksia, kun Kooveesta Marika Hara sekä Henna Saarinen ja Vaasan Suunnistajista Eveliina Välimaa joutuivat jäämään riveistä pois. Kilpailut käytiin hieman totutusta poiketen siis huhtikuun puolella, mutta aikainen ajankohta sekä muutokset eivät huolettaneet Suomen maajoukkueen päävalmentajaa Mika Häkkistä EM-haasteiden kynnyksellä.

”Meillä on kuitenkin iskukykyinen joukkue. Leireillä on näkynyt monen urheilijan kohdalla selviä merkkejä tason noususta sekä talviharjoittelun onnistumisesta, uskon tämän näkyvän myös heti ensimmäisten kisojen tuloslistoilla. Nuorimpien sarjaankin meillä on noussut mukavasti uusia kasvoja täydentämään muutoin kokenutta joukkuetta, tämä on kelpo kombinaatio”, tuumasi Häkkinen ennen tositoimia.

Hiiltomiesten Eemil Koskinen (vas.) urakoi kaksi kultaa sekä viestin hopeaa Portugalin haastavissa olosuhteissa 17-vuotiaiden poikien sarjassa.

Päävalmentajan arviot menivät lopulta varsin mukavasti kohdilleen, sillä sinivalkoiset kahmivat Portugalissa kaikkiaan 16 mitalisijaa eli viisi kultaa, kahdeksan hopeaa ja kolme pronssia. Muhkeaan pottiin irtosi oma komea panoksensa pirkanmaalaisilta edustajilta.

Ensimmäistä vuottaan aikuisten sarjassa taituroiva Tampereen Pyrinnön Kaarina Nurminen vei naisten sprintin mestaruuden 12 sekunnin erolla seuratoveri Saara Yli-Hietaseen, joka jätti pronssille tullutta tshekkiläistä Veronika Kubinovaa 24 sekuntia. Näin Kaarina teki kultamitalilla upean arvokisadebyytin, Saaralle taas osui uransa paras kansainvälinen suoritus sprintin hopealla.

Hiiltomiesten Eemil Koskinen nappasi kaksi henkilökohtaista kultaa 17-vuotiaiden poikien sarjassa voittaen mestaruuden sprintissä sekä pitkällä matkalla ja sinetöi viestin hopean ajamalla ankkuriosuuden nopeimmalla osuusajalla. Koskinen jatkoi nyt vakuuttavaa kansainvälistä suorittamista tavoitteenaan alle 20-vuotiaiden MM-kisat Tshekissä elokuussa.

Pyrinnön Eino Liponkoski debytoi kansainvälisellä tasolla saavuttaen 17-vuotiaiden sprintissä hopeaa onnistuen tuomaan Suomelle samalla kisojen toisen kaksoisvoiton. Eino sai vielä Eemilin ohella hopeaa sarjan viestistä.

Kaikki Suomen nuorten joukkueet ottivat viesteissä hopeaa, ja jokaisessa kokoonpanossa urakoi yksi tai useampi urheilija Pirkanmaalta. Kooveen Eevert Kenttämies avasi 20-vuotiaiden poikien viestin, 20-vuotiaiden tyttöjen osuuksilla viilettivät Pyrinnöstä Silja Yli-Hietanen ja Tarpian Suunnasta Emma-Riikka Laamanen, 17-vuotiaiden tyttöjen taistossa hopeaa kaulaan saivat Hiiltomiehistä Kaisla Häkkinen sekä Kooveesta Annika Rantanen.

Tampereen asukas, seuratasolla Ylistaron Kilpa-Veljiä edustava Teemu Kaksonen teki huikean ankkuriosuuden aikuisten sekaviestissä nostaen Suomen voittoon äärimmäisen tiukassa ja kutkuttavassa kamppailussa. Tampereella asustava, Kokkolan Suunnistajien Ruska Saarela saavutti puolestaan pronssia naisten keskimatkalta.

”Suomi suoriutui joukkueena todella hyvin siihen nähden, että kisat olivat huhtikuussa meidän kannalta aikaisessa vaiheessa, lämpömittari lähenteli päivisin aina kolmeakymmentä ja olosuhteet sekä maastot olivat haastavat”, tuumasi Mika Häkkinen.