Classicin junioreille ropisi kaikkien aikojen saalis – ”Merkki siitä, kuinka sitoutunut työ kantaa hedelmää”

Salibandy

Classic raivasi taipaleensa päättyneellä kaudella kaikkien seitsemän SM-juniorisarjan pudotuspeleihin ja niistä kuuden sarjan mitalipeleihin sekä edelleen upeasti kuuteen mitalisijaan.

Nuorten sinipaitojen muhkeaan pottiin mahtui Suomen mestaruudet 19-vuotiaissa poikien sekä 18-vuotiaiden tyttöjen taistoissa, hopeat pujotettiin kaulaan T21- ja P22-ikäluokissa, pronssia laariin ropisi vielä 17-vuotiaiden poikien sekä 16-vuotiaiden tyttöjen koitoksista.

”Aika huikea saavutus, tämä on meille kaikkien aikojen menestyksekkäin juniorivuosi ja samalla merkki siitä, kuinka sitoutunut pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää”, kommentoi Classicin valmennuspäällikkö Mikko Hernetkoski.

”Joukkueita on kehitetty ja viety systemaattisesti eteenpäin, niitä on myös osattu valmentaa oikein, kun samat vetäjät ovat tehneet samojen junnujen kanssa hommia vuosien ajan ja vaihtuvuutta on ollut todella vähän.”

Sinipaitojen kokoonpanoilla on Hernetkosken mukaan mainiot edellytykset menestykseen jatkossakin, sillä käytännössä ainoastaan muutama pelaaja kasvaa ensi kauteen mennessä seuran junioripolulta yli.

”Olemme löytäneet lisäksi yksilökeskeisen Classic-tavan harjoitella sekä pelata eli meillä on runsaasti taitavia yksilöitä, joilla on erinomainen kyky pallonhallintaan. Mutta mitalit eivät sinänsä kiinnosta niin valtavasti, vaan enemmänkin se, miltä arki ja arjen laadukas tekeminen meillä näyttävät”, painotti valmennuspäällikkö.