Classic karkasi pudotuspeleissä 2–0-johtoon nokialaisia vastaan, kolmas taistelu edessä torstaina Raholassa

Salibandy

P22-nuorten ylemmässä SM-jatkosarjassa neljänneksi tullut Nokian KrP ja viidenneksi sijoittunut Classic päätyivät taistelupariksi puolivälieriin, jotka alkoivat viime lauantaina Raholassa tamperelaisten voitolla lukemin 10–5.

"Kamppailu ratkesi toisen erän kolmeen pikamaaliin Classicille sekä heti kolmannen erän alkuun tulleella nopealla osumalla. Lauantaina otimme jäähyjä aivan liian paljon eli 14 minuuttia, tämä vaikutti pallolliseen peliin, missä vastustaja pääsi pitämään palloa ja me kyykittiin liikaa”, kommentoi Nokian ryhmän päävalmentaja Mika Myllyniemi.

Seuraavana päivänä nokialaiset joutuivat taipumaan toistamiseen, kun sinipaidat vetivät pidemmän korren Tenniskeskuksen kentällä niukasti numeroin 6–5. Torstaina 23. maaliskuuta kokoonpanot ottavat yhteen Raholassa, kun sarja on katkolla Classicille. Välieriin mennään kolmella kaadolla.

”Sunnuntaina pelasimme omalla tasollamme 55 minuuttia. Sitten tuli kova jäähy 2+2 meidän pelaajalle ja tällä ylivoimalla Classic tuli tasoihin ja meni heti ylivoiman perään 5–4-johtoon. Henkisesti tiukkoja paikkoja. Kesti liian kauan, että päästiin uudestaan omalle tasolle, jäätiin lopulta maalin päähän. Torstaina mennään nauttimaan ja parannetaan joka peliin niin kuin tehtiin viikonloppunakin, se on ainoa asia mihin voidaan itse vaikuttaa”, tiivisti Myllyniemi.

”Kun runkosarjan kahdeksan parasta porukkaa olivat selvillä, tilanne oli herkullinen, mikä tahansa joukkue niistä voisi voittaa mestaruuden. Nyt puolivälieriä on pelattu kaksi kierrosta, ja tilanne on täysin auki. Kolme otteluparia on tasoissa 1–1 ja oma sarjamme Nokiaa vastaan tiukkojen vaiheiden jälkeen 2–0 meidän eduksi”, kertasi sinipaitojen luotsi Jari Nyström.

”Hienoa, että saimme paikallisväännön tähän kohtaan, pelaajat tuntevat toisensa hyvin, joten isoja yllätyksiä ei ollut odotettavissa. Runkosarjassa kohdattiin kahdesti, molempien voittaessa kotiottelunsa.”

Nyström kertoi, että lajin osalta on käyty keskusteluja eri sarjojen jatkosta tulevaisuudessa. Valmentaja on puhunut sen puolesta, että P22-ikäluokan Suomen mestaruussarjan tulee jatkua, koska se valmistaa hänen mukaansa pelaajia pääsarjoihin ehdottomasti parhaiten: ”Siksi olen tyytyväinen, että varsinkin ylemmässä jatkosarjassa vaatimustaso oli korkea ja sitä kautta pelaajia sekä peliä kehittävä.”

”Meidän pelissä on ollut hetkiä, jotka täyttävät poikien omat vaatimukset. Ehkä kuitenkin täysipainoinen koko erä on vielä hakusessa, saatikka sitten koko ottelu. Onkin tärkeää, että pystyy kehittämään omaa peliään, toki se tehdään myös suhteessa vastustajaan. Paras viidestä -ottelusarjassa ei jää onnelle kovinkaan suurta roolia ja hyvä niin. Samat kaverit saattavat olla vastakkain viidesti reilun viikon aikana, joten tilanteessa uudistuminen, uudelleen mukautuminen ovat avainasemassa. Torstain koitoksesta lähdemme hakemaan ehjiä eriä”, tuumasi Nyström.