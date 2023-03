BC Nokian naiset paketoivat kautensa nappaamalla paikallistaiston voiton – ”Kaikki halusivat näyttää parastaan”

Koripallo

Marraskuussa käyty naisten ykkösdivisioonan edellinen paikalliskamppailu Pyrintö Akatemian ja BC Nokian kesken oli tamperelaisten vahvaa näytöstä voittoluvuin 110–59, mutta viime sunnuntaina oli nokialaisten vuoro pitää sarjapisteet kotonaan, nyt selvästi tiukemmin numeroin 61–56.

Pyhäillan kutkuttavassa kohtaamisessa kotiryhmä kangerteli hieman alussa, mutta sitten mentiin pitkään niin, että Nokia pussitti lähes joka tilanteesta ja Pyrintö ei saanut koreja kunnolla aikaan. Pitkälle tauolle asteltiin tilanteessa 36–25, viimeiselle jaksolle lukemissa 45–37. Loppusuoralla osat vaihtelivat, ajassa 37.25 vierailijat ehtivät käväistä 54–50-johdossa, mutta nokialaiset puristivat komealla kirillä vielä viiden pisteen kaulan.

”Meidän nuorella joukkueella on ollut monia kasvukipuja kauden mittaan ja peli on ailahdellut isosti. Kaikki halusivat tässä ottelussa näyttää parastaan sekä viedä tämän voiton. Pelaajien kasvaminen ja halu kantaa vastuuta on ihailtavaa”, kommentoi nokialaisten päävalmentaja Aleksi Suominen.

BC Nokian divarikausi päättyi tähän kokoonpanon runkosarjan viimeiseen koitokseen, samalla varmistui B-lohkon viides sija. Tulevana sunnuntaina sarjassa on edessä liki täysi kierros, mutta varmaa on jo sekin, että Pyrintö Akatemia suuntaa puolivälieriin lohkonsa kakkospallilta.