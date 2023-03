Iskun nuori ryhmä vei ison voiton juhlaottelussa, runkosarjan tiukka viivataistelu ratkeaa viikonloppuna

Lentopallo

Rantaperkiön Iskun lajilegendojen, Kai Mattilan sekä Jari Tolvasen paidat nousivat korkeuksiin viime pyhänä Pyynikillä. Seremonioita seurasi nuorten kokoonpanojen jännittävä yhteenotto miesten ykkössarjassa, kun haastajaksi saapui Murikat eli Kuortaneella treenaava U20-poikien maajoukkueryhmä.

Murikat ennätti sunnuntain koitoksessa ensin eräpalloon, isännät käänsivät avauserän kuitenkin vielä nimiinsä. Toinen erä eteni enimmäkseen vieraiden komennossa, tosin ratkaisevilla hetkillä Isku oli taas vahvempi. Kolmannessa erässä tamperelaisten porukka näemmä unohti, että taistelu täytyy hoidella loppuun asti, jolloin sisuuntuneet vierailijat pääsivät niskan päälle.

Neljänteen erään asteli jälleen päättäväisempi kotiryhmä, joka piti homman hallussaan alusta viimeiseen vihellykseen saakka. Näin Isku sinetöi seuran 110-vuotisjuhlaottelun tyylikkäästi ja riensi tuulettamaan voittoluvuin 3–1 (27–25, 25–22, 19–25, 25–18) napattua täyttä pistepottia.

”Ottelu oli nuorille joukkueille tyypilliseen tapaan ailahtelevaa. Paljon hyviä suorituksia, mutta vastapainoksi nähtiin lukuisia helppoja virheitä. Syötöillä saatiin vastustajan peliä hyvin rikki. Yleispelaaja Oskari Sarajärvi tuli hyvin taistoon, samoin molemmat keskipelaajat Antti Taponen ja Eetu Ahonen olivat vahvoja”, kommentoi Iskun päävalmentaja Heikki Kosonen.

Kun runkosarjaa on yksi tai kaksi kohtaamista jäljellä, tilanne terävimmän kärjen takana on todella tasainen. Isku majailee ennen viimeistä otteluaan seitsemäntenä. Kuluvan viikonlopun jälkeen tamperelaisilla on mahdollista ponnistaa runkosarjan kuudenneksi, tai toisaalta notkahtaa yhdeksänneksi pudotuspelien ulkopuolelle.

Pälkäneen Lukon pudotuspelipaikka varmistui perjantaina 3. maaliskuuta Nurmon Jymyn kaadettua Murikat, pälkäneläiset mittelevät sijoista 5–8. Lempo-Volley on jo hyvissä ajoin sinetöinyt runkosarjan voiton, ja tulee kohtaamaan taulukon kahdeksannen puolivälierissä. Saapuuko myös vastustaja Pirkanmaalta?