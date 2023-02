Hallitseva mestari Pyrintö jahtaa taas pudotuspelipaikkaa – ”Neljän sakkiin pääseminen on täysin omissa käsissä”

Koripallo

Pyrintö otti kolmannen voiton putkeen U19-poikien SM-sarjassa kaatamalla Lahti Basketballin lauantaina Pyynikillä selvin numeroin 94–68. Edellisenä viikonloppuna tamperelaiset veivät Vilpasta Salossa 77–53 sekä kukistivat helmikuun alussa kotonaan Helsingin Namikan 88–74. Sarjan hallitseva mestari Pyrintö saalistaa tällä hetkellä taulukon neljäntenä 14 ottelusta kaikkiaan 18 pistettä keränneenä.

”U19-ikäiset akatemiapojat ovat kantaneet kauden aikana suuren vastuun myös meidän miesten ykkösdivari A:n ja B:n sekä U17-sarjojen joukkueissa. Alle 19-vuotiaiden sarjassa nuorelta kokoonpanoltamme on nähty hyvää ja tasaista suorittamista suurimmaksi osin”, tuumasi Pyrinnön U19-ryhmän päävalmentaja Santeri Liljeberg.

”Meidän kolme pelaajaa eli Aaron Ekwere, Emil Hirvonen sekä Aaron Montonen kutsuttiin joulun välipäivinä mukaan U18-maajoukkueeseen. Montonen johtaa pistetilastoa alle 19-vuotiaiden SM-sarjassa, Hirvonen torjuntatilastoa ja Eelis Männistö koriin johtaneiden syöttöjen tilastoa.”

U19-runkosarjan piikkipaikkaa pitää 13 koitosta huhkinut Munkkiniemen Kisapojat kuusi pistettä tamperelaisten edellä, kakkosena vaanii vasta 12 ottelua pelannut Omnia Basketball Akatemia kaikkiaan 22 pinnan potilla.

”Sarjassa on ollut nyt kaksi muita vahvempaa porukkaa, ja näiden jälkeen tulevat kolme joukkuetta joihin mekin siis kuulutaan, ovat kovin tasaiset. Meillä on neljä runkosarjapeliä jäljellä, tilanne on samanlainen kuin viime vuoden U19-pojilla: neljän parhaan sakkiin pääseminen on täysin omissa käsissä, mutta moneen tappioon ei ole enää varaa”, tiivisti luotsi Liljeberg.

”Käytännössä siis itse sohlaamalla ollaan ulkona pudotuspeleistä, mutta nappisuorituksella on mahdollisuudet ihan mestaruuteen asti.”